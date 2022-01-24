"Росія посіяла паніку": Київ відреагував на "евакуацію" посольства США

Рішення Держдепу не означає від'їзд усіх співробітників посольства, сказав речник МЗС

Олег Ніколенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав рішення Державного департаменту США про від'їзд членів сімей співробітників американського посольства у Києві передчасним.

Про це він повідомив у коментарі "Сьогодні".

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"Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним та проявом надмірної обережності. Фактично кардинальних змін у безпеці останнім часом не сталося: загроза нових хвиль російської агресії залишається постійною з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону розпочалося ще у квітні минулого року", – сказав Ніколенко.

За його словами, рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України.

"Посольство продовжить повноцінно працювати. Члени дипмісії отримали можливість виїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не обов'язковий", – зазначив спікер МЗС.

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Також Ніколенко закликав до спокою. І нагадав, що Російська Федерація зараз докладає активних зусиль для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

"В українському та міжнародному медіапросторі поширюється велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, щоб посіяти паніку серед українців та іноземців, злякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики та зберігати спокій", – сказав він.

Ніколенко додав, що президент України, міністр закордонних справ та вся українська дипломатія зараз консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, щоб утримати РФ від її агресивних дій, забезпечити безпеку українських громадян та держави.

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"У цьому контексті ми особливо вдячні уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних можливостей України, зокрема, надання новітньої зброї та техніки", – підсумував речник МЗС.

Що відомо?

Державний департамент Сполучених Штатів Америки у понеділок, 24 січня, дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві.

Обов'язковий від'їзд для членів сімей вимагає, щоб вони залишили країну. Статус розпорядження про від'їзд із посольства США буде переглянуто не пізніше ніж через 30 днів.

У заяві посольства йдеться, що Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, як особливе застереження через постійні зусилля Росії щодо дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують державу або проживають у ній.

Крім того, Держдеп оновив четвертий рівень небезпеки щодо подорожей до України.

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