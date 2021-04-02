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Росія в полі зору: у Байдена в курсі брехні Кремля щодо Донбасу

2 квітня, 23:44

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Росія поширює фейки про ситуацію на сході України і в Білому домі про це знають

Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована поширюваної Кремлем дезінформацією, щодо російської агресії на кордоні з Україною, і стежить за цим.

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Про це, як повідомляє Reuters, заявила прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

"Це безперечно те, що ми спостерігаємо", – сказала вона на брифінгу 2 квітня.

Нагадаємо, раніше цього самого дня відбулася перша телефонна розмова президентів України і США. Як розповів Володимир Зеленський, крім ситуації на Донбасі, він обговорив з Байденом кілька інших тем: підтримку реформ і боротьбу з корупцією в Україні, а також участь США в Кримській платформі і візит президента США до України.

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А напередодні міністр оборони України Андрій Таран зідзвонився зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, який запевнив його в тому, що у випадку ескалації російської агресії Штати підтримають Україну.

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Ситуація на Донбасі привернула увагу світової громадськості після загострення минулого тижня, коли в результаті мінометного обстрілу позицій ООС під Шумами загинули чотири військовослужбовці ЗСУ та двоє були поранені.

Пізніше стало відомо про передислокацію російських військ, які стягнули до окупованих районів України і прикордонних регіонів РФ.

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