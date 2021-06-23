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Росія запустила "Північний потік – 2" – як у Байдена захистять інтереси України

23 червня 2021 18:16

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Кремлю не дозволять використовувати енергію як інструмент примусу або зброї проти України після запуску газопроводу

Хоча будівництво газопроводу "Північний потік – 2" частково завершили, США і Німеччина стежитимуть, аби Росія не використовувала свої енергетичні можливості як зброю і важіль тиску на Україну.

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Про це за підсумками переговорів з главою МЗС ФРН Хайко Маасом заявив 23 червня держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Наша мета, як і раніше, полягає в тому, аби Росія не могла використовувати енергію як інструмент примусу, як зброю проти України або кого-небудь ще в Європі. Я ціную роботу, яку ми проводимо з Німеччиною, аби рухатися в цьому напрямку", – сказав Блінкен.

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Він назвав газопровід "Північний потік – 2" російським геополітичним проєктом і загрозою енергетичній безпеці Європи, яка також потенційно підриває безпеку України.

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За словами Блінкена, санкцій, які США нещодавно наклали на компанії, причетні до будівництва російської "труби", "більше, ніж будь-коли".

Нагадаємо, що тема "Північного потоку – 2" піднімалася також і на зустрічі канцлерки Німеччини Ангели Меркель з американським президентом Джо Байденом.

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