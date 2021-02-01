Русский
$ 28,13
34,16
  1. Світові новини
  2. США

Російський бомбардувальник близько пролетів біля есмінця США (відео)

1 лютого, 16:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Американці патрулюють район Чорного моря і зняли на відео небезпечний маневр росіян

Російський бомбардувальник Су-24 полоскотав нерви американським військовим на есмінці Donald Cook, який чергує в Чорному морі. Літак РФ пройшов на наднизькій висоті поруч з кораблем.

Реклама

Про це повідомляє Twitter Шостого флоту ВМС США.

Американці перебувають у Чорному морі для підтримки союзників по НАТО і забезпечення безпеки і стабільності в регіоні. Але росіяни знову влаштували провокацію.

В тренді
У центрі Москви під час протесту чоловік підпалив себе (фото, відео)

"У неділю есмінець "Дональд Кук" перебував в міжнародних водах Чорного моря, а поруч з ним низько пролетів російський Су-24", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді минулого року стався небезпечний інцидент у затоці Петра Великого (Японське море). В Міноборони РФ стверджували, що американський корабель "Джон Маккейн" вторгся на російську територію на два кілометри, і російський корабель пішов на перехоплення. Росіяни навіть пригрозили застосуванням таранного маневру. Ми розбиралися, до чого тоді міг привести таран росіянами "Джона Маккейна".

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія США корабель есмінець бомбардувальник

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сенат США затвердив Ентоні Блінкена на посаду держсекретаря. Хто він і що говорив про Україну
Сенат США затвердив Ентоні Блінкена на посаду держсекретаря. Хто він і що говорив про УкраїнуУкраїна
Байден у розмові з Путіним підтвердив підтримку суверенітету України
Байден у розмові з Путіним підтвердив підтримку суверенітету УкраїниСША
Господарі подарували прибиральниці свій пентхаус: її реакція стала хітом (відео)
Господарі подарували прибиральниці свій пентхаус: її реакція стала хітом (відео)Фаново
Американець зірвав шалений джекпот у мільярд доларів
Американець зірвав шалений джекпот у мільярд доларівСША
Ані домівки, ані грошей, ані роботи: колишньому віцепрезиденту США ніде жити
Ані домівки, ані грошей, ані роботи: колишньому віцепрезиденту США ніде житиСША
Образа на Трампа, запитання до Байдена і китайська загроза: головні заяви Зеленського в інтерв'ю Axios
Образа на Трампа, запитання до Байдена і китайська загроза: головні заяви Зеленського в інтерв'ю AxiosПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти