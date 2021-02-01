Російський бомбардувальник близько пролетів біля есмінця США (відео)

Російський бомбардувальник Су-24 полоскотав нерви американським військовим на есмінці Donald Cook, який чергує в Чорному морі. Літак РФ пройшов на наднизькій висоті поруч з кораблем.

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Про це повідомляє Twitter Шостого флоту ВМС США.

Американці перебувають у Чорному морі для підтримки союзників по НАТО і забезпечення безпеки і стабільності в регіоні. Але росіяни знову влаштували провокацію.

"У неділю есмінець "Дональд Кук" перебував в міжнародних водах Чорного моря, а поруч з ним низько пролетів російський Су-24", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді минулого року стався небезпечний інцидент у затоці Петра Великого (Японське море). В Міноборони РФ стверджували, що американський корабель "Джон Маккейн" вторгся на російську територію на два кілометри, і російський корабель пішов на перехоплення. Росіяни навіть пригрозили застосуванням таранного маневру. Ми розбиралися, до чого тоді міг привести таран росіянами "Джона Маккейна".

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