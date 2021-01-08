Російського хакера посадять на 12 років у США

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Федеральний суд Манхеттена засудив до 12 років ув'язнення 37-річного москвича Андрія Тюріна.

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Про це повідомляє ВBC.

Російського хакера визнали винним у розкраданні особистих даних "майже 140 млн людей і причетності до створення цілої злочинної імперії, в яку входили підпільні казино та нелегальні платіжні фірми".

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Фінансові втрати американських компаній від злочинів, в яких Тюрін відіграв ключову роль, перевищили 19 млн доларів.

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Російський хакер погодився відшкодувати потерпілим збитки. 6 квітня суд озвучить остаточну суму компенсацій.

У вересні 2018 року влада Грузії екстрадувала російського хакера у США за запитом американської влади. Відтоді Тюрін перебуває під вартою.

Нагадаємо, пов'язані з російською владою хакери, яких підозрюють у масштабному зломі корпоративних і урядових систем США, дістали доступ до внутрішніх систем корпорації Microsoft і вихідного коду, який використовують для створення програмних продуктів.

Крім того, у Сполучених Штатах не сумніваються, що в уряді та службах безпеки Росії є ті, хто має стосунок до безперервних кібератак та кампанії щодо впливу на ухвалення у США рішень.

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