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Росію треба притягти до відповідальності – Блінкен

5 травня, 03:28

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Держдепі заявили про необхідність змусити Москву виконувати свої зобов'язання з Мінських угод для припинення конфлікту на Донбасі

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен напередодні свого візиту в Українузаявив, що Росію слід притягати до відповідальності за її дії і змушувати дотримуватися її міжнародних зобов'язань.

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Про це він написав у Twitter.

Блінкен також закликав світову спільноту разом працювати для протидії Кремлю.

"Нам потрібно працювати разом, щоб критикувати поведінку Росії, притягати Росію до відповідальності за її дії і змушувати Москву дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань", – написав глава Держдепу.

Коментуючи заяву Блінкена, речник Державного департаменту Нед Прайс уточнив, що Росія повинна виконувати свої зобов'язання з Мінських угод і припинити окупацію Криму.

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"Росія повинна виконувати свої зобов'язання з Мінських угод і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України. Вона також повинна припинити незаконну окупацію Криму", – написав Прайс у Twitter.

Нагадаємо, 5-6 травня держсекретар США Ентоні Блінкен разом із новим заступником з політичних питань Вікторією Нуланд відвідає Україну, де у них заплановано низку зустрічей з вищим керівництвом країни.

Напередодні Сполучені Штати і Велика Британія домовилися разом протистояти агресії Росії проти Україниі ескалації біля українських кордонів.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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