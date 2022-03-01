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СЬОГОДНІ Світові новини США

Санкції з Китаю? США переконують Піднебесну допомогти Україні

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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1 березня, 17:10
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Китай є найбільшим постачальником в РФ електроніки
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки переконують китайські технологічні компанії – наприклад, SMIC та Lenovo – приєднатися до санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Про що йдеться

Китай є найбільшим постачальником у Росію у сфері електроніки, враховуючи третину свого напівпровідникового імпорту та більш ніж половину комп'ютерів та смартфонів. Водночас Пекін виступив проти дедалі серйозніших санкцій, які США запровадили до Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

/ Фото: Wikipedia

Проте американські чиновники очікують, що SMIC підтримає нові правила та скорочення торгівлі чутливою технологією американського походження. Особливо це стосується російського оборонного сектору.

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"Будь-які предмети, виготовлені з певними введеннями США включно з американським програмним забезпеченням та проєктами підлягають забороні, навіть якщо вони зроблені за кордоном", – повідомив американський чиновник Bloomberg у понеділок.

Зазначається, що під час спроби обходу нових заходів компанія, що порушила правила, може наразитися на відкликання ліцензії, а також потрапити під технологічні обмеження (як це раніше сталося з Huawei).

Водночас питання споживчої електроніки – Apple Inc. iPhone та ноутбуки для особистого користування – це не торкається.

Які санкції вже запровадили проти Росії

28 лютого був опублікований список із 26 відомих росіян, проти яких Європейський Союз запровадив персональні санкції.

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Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції з Центральним банком РФ, Фондом національного добробуту Росії чи Міністерством фінансів РФ.

США запровадили санкції проти банків РФ, де більше трильйона доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи. Також ЄС та Велика Британія запровадили санкції особисто проти Путіна та Лаврова – їхні рахунки будуть заморожені.

Євросоюз також запровадив санкції проти Центробанку РФ. Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, і активами Центрального банку Росії. Велика Британія також запроваджує санкції проти Центробанку РФ.

Крім цього, Європа закрила небо для російських літаків. Росіяни тепер не можуть вилетіти ані до Європи, ані повернутися з європейських країн додому. А російські пропагандистські канали вимикають від мовлення в Європі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія зав'язла в українській війні та морально надламалася.

"Ворог вже надломився, ув'яз, і його моральний стан стрімко погіршується. Усередині Росії виникає шок від різкого падіння рівня життя та ізоляції. Це породжує гнів. Але ми маємо розраховувати тільки на себе, на свої сили", – сказав він.

Що відбувається в Україні 1 березня

  • У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у кількох містах лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
  • З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.
  • На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.
  • Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.
  • Херсон оточений російськими окупантами з усіх боків. На околицях міста багато техніки РФ, загарбники встановлюють на виїздах блокпости. Один уже є у Шуменському мікрорайоні Херсона. Сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївку, снаряди пошкодили житлові будинки.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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