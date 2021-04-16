Санкції, підтримка України і зустріч з Путіним. Головне із заяви Байдена стосовно РФ

США висловили підтримку Україні і попередили про введення санкцій проти "Північного потоку – 2"

Президент США Джо Байден виступив у Білому домі з промовою, присвяченою політиці стосовно Росії. Він заявив, що запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися в Європі влітку і дав зрозуміти йому, що США продовжують підтримувати Україну.

Реклама

Про що говорив президент США Джо Байден під час свого відеозвернення:

Введення санкцій проти Росії

"Ми не можемо дозволити іноземній силі втручатися в наші демократичні процеси. Санкції – це наша відповідь".

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Будівництво газопроводу "Північний потік – 2"

"США все ще розглядають варіант введення санкцій проти "Північного потоку – 2", але це складне питання. Я з самого початку був проти "Північного потоку – 2".

Нарощування російських військових сил на кордоні з Україною

"Я дав зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що США продовжують підтримувати наших партнерів і союзників в Європі. Ми непохитні. І я висловив свою стурбованість щодо нарощування російських військових сил на кордоні з Україною і в окупованому Криму".

Реклама Фото: REUTERS/Tom Brenner

Підтримка США суверенітету і цілісності України

"Настав час провести деескалацію цього конфлікту. Ми повинні рухатися вперед, ведучи вдумливий діалог. США готові конструктивно продовжувати рухатися вперед в цьому процесі".

Важливість прямих переговорів з Путіним

"Коли я говорив з президентом Путіним, я висловив переконання, що особисті, прямі контакти між нами були дуже важливі, в тому числі для ефективніших відносин. Він погодився з цим".

Нагадаємо, 15 квітня США офіційно ввели нові санкції проти Росії, відповідне розпорядження підписав президент Джо Байден. Це було зроблено для того, щоб покарати Росію за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету і інтересів Сполучених Штатів. Докладніше – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама