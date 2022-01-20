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Україну чекає НАТО, а Росію – катастрофа: про що говорив Байден на пресконференції

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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20 січня, 08:50
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Американський лідер підбив підсумки року свого президентства
Джо Байден. Фото: колаж "Сьогодні"
Джо Байден. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден провів пресконференцію за підсумками свого першого року при владі. Він говорив про Росію, перспективи України вступити в НАТО та санкції.

"Сьогодні" зібрали головні заяви політика.

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"Катастрофа" для РФ

Байден заявив, що у разі нового вторгнення в Україну Росія отримає катастрофічні наслідки для своєї економіки.

"Якщо вони зроблять (в Україні. – Ред.) те, що вони здатні зробити, це стане катастрофою для Росії. Наші союзники та партнери готові вжити жорстких заходів, які завдадуть значної шкоди Росії та російській економіці", – сказав він.

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Байден додав, що керівництво РФ ніколи не стикалося з такими санкціями, які США пообіцяли запровадити.

"Ми перебуваємо в позиції, в якій надалі можуть бути серйозні економічні наслідки (для Росії. – Ред.). Наприклад, все, що пов'язане з доларом: якщо вони введуть війська, вони заплатять. Їхні банки не зможуть проводити операції з доларами", – зазначив він.

Санкції проти Росії вдарять і по США

Байден, однак, припускає, що економіка США та Європи також може отримати негативний ефект від санкцій проти РФ. Він додав, що Росія набагато сильніша за Україну у військовому потенціалі й переможе у разі повномасштабного конфлікту, але ціна перемоги та наслідки нападу будуть високі.

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"Згодом Росія зможе взяти гору, але (ціна. – Ред.) буде високою, справжньою, закономірною", – сказав він.

Також Байден наголосив, що невідомо, скільки часу російським військам доведеться залишатися на українській території.

"З військового погляду в них (Росії. – Ред.) є величезна перевага стосовно України. Але вони заплатять негайно дуже високу ціну – у ближній, середньостроковій та короткостроковій перспективі, якщо вони зроблять це", – сказав президент.

За словами Байдена, нині в Україні діють співробітники Федеральної служби безпеки РФ, які мають на меті підірвати єдність країни та просувати інтереси Москви.

"Не думаю, що вони прагнуть повномасштабної війни, проте так, може йтися про перевірку сили волі Заходу, США, НАТО" , – сказав Байден.

Україна в НАТО

Американський лідер заявив, що вступ України в Альянс найближчим часом малоймовірний, оскільки для цього потрібно виконати певні умови. За його словами, українська держава має зробити ще чимало роботи з утвердження демократії та багато іншого. Байден також нагадав, що для вступу країни в НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

"У НАТО є розбіжності, що саме країни мають намір зробити залежно від того, що відбувається (стосовно дій Росії до України. – Ред.)", – зазначив Байден.

Він пояснив: такі розбіжності виникають через те, що серйозні санкції стосовно Росії, зокрема спрямовані на здійснення валютних транзакцій, негативно вплинуть і на США, і на економіку Європи.

"Тому я хочу забезпечити, щоб усі були в однаковому становищі, щоб просуватися далі", – додав він.

Водночас Байден висловив переконаність, що коли йтиметься про масштабне вторгнення Росії в Україну, позиція Заходу буде єдиною. Також він заявив, що Вашингтон має намір посилити військову присутність на сході Європи в разі нападу Росії на Україну.

Байден про можливість саміту з Путіним

Президент США припустив варіант організації нового саміту з президентом РФ Володимиром Путіним через ситуацію навколо України.

"Я все ще думаю, що така можливість є", – відповів він на пресконференції на запитання, чи можливий саміт США та РФ для врегулювання ситуації з Україною.

Байден додав, що про новий можливий саміт йшлося ще до зростання напруженості навколо України останнім часом і його темою могли б стати перспективи стратегічних відносин двох держав.

Близькість повномасштабної ядерної війни

Президент Джо Байден закликав Росію пам'ятати про близькість повномасштабної ядерної війни у разі загострення відносин із Заходом. Він додав, що треба бути вкрай обережним у подальших діях через те, що незрозуміло, що Росія може чи не може вчинити.

Однак Байден не дав однозначної відповіді на запитання, чи вважає він, що Росія знову вторгнеться в Україну, і припустив, що це залежатиме від настрою президента РФ Володимира Путіна.

"Вважаю, що його дії залежатимуть від того, з якої ноги він стане вранці", – відповів президент на запитання, до яких дій стосовно України вдасться Росія.

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Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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