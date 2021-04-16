Санкції проти Росії – чого домагається Байден і яких наслідків чекати Україні

Сполучені Штати ввели нові санкції проти РФ – перші при адміністрації Джо Байдена. "Сьогодні" розповідають, чого домагається Вашингтон і чим протистояння Америки та Росії може обернутися для України.

За що ввели санкції?

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У преамбулі президентського указу пояснюється, що Росія несе відповідальність за:

спроби підірвати демократичні вибори в США і союзницьких країнах;

причетність до хакерських атак на інфраструктуру США і країн-союзників;

транснаціональну корупцію з метою вплинути на зарубіжні уряди;

спроби нашкодити дисидентам і журналістам поза межами російської території;

нанесення шкоди безпеці країн і регіонів, важливих для національної безпеки США, включаючи порушення територіальної цілісності інших країн.

У зв'язку з цим Байден оголосив ще один національний "надзвичайний стан" у відповідь на погрози з Росії. У березні 2014 року президент Барак Обама ввів аналогічний режим в зв'язку з окупацією Криму, а у вересні 2018 року Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан для запобігання загрозі іноземного втручання у вибори.

Що говорить Байден?

На тлі нових санкцій президент Байден висловив бажання будувати "стабільні і передбачувані" відносини і співробітництво з Росією.

"США не прагнуть почати цикл ескалації і конфлікту з Росією. Ми хочемо стабільних і передбачуваних відносин... Якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий здійснити подальші дії у відповідь", – сказав він.

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Фото: REUTERS/Tom Brenner

За словами політика, США і Росія можуть разом розв'язувати глобальні проблеми, зокрема, стримувати ядерні загрози з боку Ірану і КНДР. Однак він нагадав, що Кремль отримає "відповідь", якщо намагатиметься нашкодити інтересам союзників США.

"Я занепокоєний посиленням російських військ на українському кордоні і в окупованому Криму. Я повністю підтримую суверенітет і територіальну цілісність України... і зараз настав час для деескалації, шлях – через дипломатичний процес. США і Україна конструктивно рухаються цим шляхом. Якщо Росія спробує зашкодити інтересам США, ми відповімо. ми завжди стоїмо за нашу країну, наші установи, наш народ і наших союзників", – сказав Байден.

Чим відповість Росія?

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пообіцяла рішучу відсіч на нові санкції США. За її словами, Вашингтон "повинен усвідомити, що йому доведеться розплачуватися за деградацію відносин з Москвою".

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"Подібна агресивна поведінка, безумовно, отримає рішучу відсіч. Відповідь на санкції буде невідворотною... Відповідальність за те, що відбувається, цілком на Сполучених Штатах", – зазначила вона.

А голова комітету російського парламенту з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що РФ відповість на санкції дзеркально.

"Ми вишлемо також 10 співробітників (дипломатів. – Ред.). І у нас є компанії, до яких у нас є претензії щодо втручання у наші внутрішні справи, проти них будуть прийняті аналогічні дії", – сказав він.

Штати дають сигнал Путіну?

Експерти називають нові санкції "попереджувальними". Однак ці обмеження вплинуть на можливий саміт США-Росія, провести який запропонував президент Байден.

"Якщо адміністрація Байдена намагалася встановити свого роду базовий рівень для запропонованого саміту, який, принаймні, якщо б і не поліпшив відносини, то хоча б створив основу для просування вперед, то зараз все ставиться під сумнів", – зазначила директор Центру досліджень Росії та Євразії в Джорджтаунському університеті Анджела Стент.

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Джо Байден та Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

А колишній посол США в Польщі Деніел Фрід вважає, що нові санкції мають серйозний потенціал і значення – це "заява адміністрації Байдена про те, що вона має намір чинити опір путінській агресії".

"І мені подобається, що це було зроблено після того, як ця адміністрація заявила про те, що може співпрацювати з Росією в сферах, що становлять взаємний інтерес. Отже, Байден не потрапив у пастку своїх попередників, які були повністю зосереджені або на негативі, або на перезавантаженні", – підкреслив він.

Як зазначає Фрід, в указі Байдена "є можливість, що не знаходиться на поверхні, вводити проти Росії санкції за використання нею енергоносіїв як стратегічної зброї в Європі і на Кавказі. Це безпосередньо стосується "Північного потоку – 2".

"Цей пакет санкцій навмисно не вичерпує всіх можливостей наших дій – на випадок, якщо Путін реально почне агресію проти України, а він може це зробити. Ми, таким чином, даємо зрозуміти, що в цьому випадку санкції будуть відразу посилені, це теж заслуговує дуже позитивної оцінки", – вважає експерт.

Такої ж думки дотримується і український політолог Володимир Фесенко. За його словами, позиція США у відносинах з Росією носить двоїстий характер: американці зацікавлені в діалозі, але при цьому демонструють свою жорстку позицію.

"Тактика Байдена – з одного боку, демонструвати одночасно і гнучкість, і заклик до діалогу, а, з іншого боку, показувати жорсткість. Тобто це своєрідне попередження, як співали в відомій пісні: "мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути", – зазначає він.

Експерт звертає увагу на інший факт: спочатку США планували направити в Чорне море два ракетних крейсери, а потім їх відкликали.

"Знову демонстрація гнучкості. Тобто Байден каже: я готовий до діалогу, але, хлопці, якщо ви підете далі, то вас чекають і жорсткіші санкції", – вважає політолог.

Чи буде загострення на Донбасі через нові санкції?

Такий варіант можливий, вважає речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович .

"Спустити на гальмах нові санкції путінський режим просто не зможе. Треба буде надути щоки, зобразити, що вони там щось вирішують, когось продавлюють. Тому Кремль спробує загострити ситуацію на рівні риторики. І не виключене загострення на фронті".

Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

Однак, на його думку, повномасштабного наступу не буде – "планові операції не залежать від конкретних заяв, санкцій або риторики".

"Вони залежать від цілей, під які вони плануються. А цілі формуються заздалегідь і не є ситуативними. Але застрелити одного-двох солдатів вони завжди зможуть", – зазначив Арестович.

У той же час Фесенко підкреслює, що ситуація з санкціями не стосується України, тому серйозних наслідків для нашої країни чекати не варто.

"Росія традиційно відповідає дзеркально. Ну тобто оголосять персонами нон грата низку американських дипломатів. Це відбувалося і при Трампі. І внесуть якихось американських конгресменів до російського санкційного списку", – додав він.

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