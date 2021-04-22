Секрети вакцинації у США: в Нью-Йорку і Вашингтоні щепленим від COVID роздавали марихуану

Акція в неформальний день канабісу викликала ажіотаж – люди вишиковувалися за самокрутками в довгі черги

У Нью-Йорку, де наприкінці березня легалізували продукти з конопель, 21 квітня відбулася акція з роздачі сигарет з канабісом людям, які вакцинувалися від коронавірусу. Така ж акція відбулася і в столиці США Вашингтоні.

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Про це повідомляє DW.

Зокрема, на Мангеттені активісти руху New York Marijuana Justice пропонували по одній самокрутці з марихуаною безкоштовно щепленим від COVID-19 за надання підтвердження вакцинації в паперовому або електронному вигляді.

Як повідомляє видання – акція була популярною і зібрала довгу чергу.

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/ Фото: REUTERS

Зазначається, що активісти роздавали канабіс 20 квітня (за місцевим часом), оскільки цей день у Північній Америці вважається неформальним днем канабісу.

Нью-Йорк став 15-м штатом США, що легалізував канабіс. Губернатор Ендрю Куомо підписав 31 березня закон про легалізацію, який дозволив вирощувати не більше шести рослин конопель на кожну людину старше 21 років для особистого використання, а з собою носити до 85 грамів одержуваної з неї психоактивної речовини або до 24 грамів у вигляді концентрату.

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Ми також повідомляли, що Вірджинія стала першим південним штатом США, що легалізував рекреаційну марихуану – тобто, не медичну, а яку вживають для відпочинку.

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