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Сенат США не зміг оголосити імпічмент Трампу

13 лютого, 22:51

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Не вистачило 10 голосів від Республіканської партії

Сенат США не зміг зібрати голоси за імпічмент експрезиденту Дональду Трампу.

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Для того, щоб визнати Трампа винним у підбурюванні до заколоту, до 50 голосів демократів необхідно було ще мінімум 17 голосів республіканців, але до звинувачень приєдналися тільки 7 представників Республіканської партії.

Трампу вже вдруге вдається уникнути імпічменту.

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Як відомо, Трампа звинувачували за статтею – "підбурювання до заколоту". Експрезидента хотіли оголосити винним в закликах до безладів у Капітолії, що сталися 6 січня, коли Конгрес стверджував перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

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Хоча Трамп вже не на посаді президента, оголошення імпічменту закрило б йому двері на інші федеральні посади, а також він би не зміг більше балотуватися в президенти.

Нагадаємо, що раніше цього тижня Сенат офіційно визнав конституційним судовий процес про імпічмент Трампу.

Щоб оголосити імпічмент колишньому главі держави, необхідні голоси 2/3 Сенату – це не менше 67 голосів.

Одним з найдраматичніших поворотів розгляду в Сенаті стало раніше неопубліковане відео штурму Капітолію 6 січня – на кадрах з холу натовп вривається до будівлі, де перебуває лише самотній поліцейський.

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Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

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