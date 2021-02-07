Сенат призупинить процес імпічменту Трампа на прохання його адвоката

Сенат Сполучених Штатів призупинить процес імпічменту колишнього президента Дональда Трампа з вечора п'ятниці до вечора суботи на наступному тижні на прохання адвоката екс-президента Девіда Шона, який дотримується єврейського шабату.
Про це повідомив прес-секретар лідера демократів в Сенаті Чака Шумера Джастін Гудман, передає Reuters.
"Ми поважаємо його прохання і, звичайно ж, врахуємо його", – заявив Гудман.
Зазначається, що повірений Трампа Девід Шон надіслав Шумеру та іншим високопоставленим сенаторам листа у вівторок з проханням тимчасово зупинити процедуру імпічменту з заходу сонця у п'ятницю до заходу сонця в суботу.
Гудман також розповів, що в Сенаті тривають обговорення можливої структури майбутнього судового розгляду.
Трамп став першим президентом в історії США, якого двічі піддали імпічменту, коли 13 січня Палата представників схвалила звинувачення в тому, що він підбурював до захоплення Капітолію.
Адвокати Трампа і більшість сенаторів-республіканців оскаржують конституційність судового процесу – вони вважають, що Сенат не має повноважень розглядати справу, бо Трамп уже залишив свою посаду.
Нагадаємо, Дональд Трамп відмовився свідчити у справі імпічменту під час розгляду в Сенаті.
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