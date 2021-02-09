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Сенат США розпочав розгляд другого імпічменту Трампу

9 лютого, 20:24

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Спочатку сенатори проголосують щодо правил проведення процесу

У Сенаті Сполучених Штатів у вівторок, 9 лютого, розпочався другий процес імпічменту колишнього президента Дональда Трампа.

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Про це повідомляє CNN.

Незабаром сенатори повинні будуть затвердити правила проведення судового процесу, узгоджені раніше лідерами Конгресу.

Трамп – єдиний президент США, який двічі потрапив під процедуру імпічменту, крім того, вперше в історії країни імпічмент хочуть оголосити президенту, який вже залищив посаду.

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Це також лише четвертий процес у справі про імпічмент в історії США.

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Нагадаємо, днем раніше лідер більшості Сенату Сполучених Штатів Чак Шумер оголосив про досягнуту угоду, яка встановлює структуру майбутнього імпічменту Дональда Трампа, що гарантує справедливість розгляду.

13 січня демократи в Палаті представників проголосували за імпічмент Трампа після штурму Капітолію 6 січня, звинувативши його в підбурюванні до цього.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

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США імпічмент Дональд Трамп Сенат США
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