Сенат США визнав конституційним процес з імпічменту Трампу

Більшість членів Сенату Сполучених Штатів проголосували за визнання процесу імпічменту колишнього президента Дональда Трампа таким, що відповідає конституції, незважаючи на заклики деяких республіканців припинити процес.

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Про це повідомляє CNN.

Рішення було ухвалене простою більшістю голосів – 56 сенаторів проголосували за і 44 проти.

Далі лідерам Палати представників і команді захисту Трампа буде надано 16 годин протягом двох днів для представлення своїх аргументів.

Першими виступлять представники Палати представників, які виступають за імпічмент.

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Слухання поновляться у середу, 10 лютого, опівдні за місцевим часом.

Нагадаємо, у вівторок, 9 лютого, розпочався другий процес імпічменту колишнього президента Дональда Трампа.

Днем раніше лідер більшості Сенату Сполучених Штатів Чак Шумер оголосив про досягнення угоди, яка встановлює структуру майбутнього імпічменту Дональда Трампа, що гарантує справедливість розгляду.

13 січня демократи в Палаті представників проголосували за імпічмент Трампа після штурму Капітолію 6 січня, звинувативши його в підбурюванні до цього.

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