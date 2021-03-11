Сенат США затвердив нового генпрокурора: що відомо про Мерріка Гарланда

Сенат Сполучених Штатів у середу, 10 березня, переважною більшістю голосів затвердив кандидатуру Мерріка Гарланда, висунутого президентом Джо Байденом на пост генерального прокурора і голови Міністерства юстиції.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Кандидатуру 68-річного Гарланда підтримали 70 сенаторів, включаючи всіх демократів і 20 республіканців, тоді як 30 сенаторів-республіканців проголосували проти. Серед республіканців, які погодилися з цим призначенням – Мітч Макконнелл і двоє колишніх голів Юридичного комітету Сенату: Ліндсі Грем і Чак Грасслі

Як зазначає видання, суддя федерального Апеляційного суду Гарланд в 2016 році висувався тодішнім президентом Бараком Обамою на призначення до Верховного суду, але не знайшов достатньої підтримки серед сенаторів і не обійняв цю посаду. Цього ж разу йому вдалося заручитися підтримкою лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, який не підтримав його 5 років тому.

Гарланд на посаді генпрокурора і міністра юстиції (в США ці посади поєднуються), в тому числі, буде курирувати розслідування обставин вторгнення в Капітолій 6 січня, коли будівля Конгресу було фактично захоплено прихильниками Трампа. Він уже назвав цей напад "огидним" і пообіцяв, що це розслідування стане для нього одним із пріоритетів.

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Крім того, йому доведеться розбиратися з гучними розслідуваннями, розпочатими ще при екс-президенті Дональді Трампі, зокрема щодо Хантера Байдена, сина нинішнього президента США.

Нагадаємо, в січні Сенат Конгресу США затвердив на посаду голови Міністерства фінансіввисунуту президентом Джо Байденом 74-річну Джанет Єллен.

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