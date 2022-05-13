Сенатор США заблокував виділення Україні $40 млрд допомоги – причина

Законопроєкт тепер можуть ухвалити наступного тижня

Сенатор від Республіканської партії Ренд Пол заблокував документ про виділення допомоги Україні. / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Лідер більшості Чак Шумер і лідер республіканців Мітч МакКоннелл намагалися добитися швидкого ухвалення законопроєкту про допомогу Україні на суму 40 мільярдів доларів у Сенаті США. Проте сенатор від Республіканської партії Ренд Пол із Кентуккі заблокував документ. "Сьогодні" розповідають про те, що сталося.

Боротьба в Сенаті

Як зазначає The Washington Post, президент США Джо Байден хотів, щоб законопроєкт, відповідно до якого Україні спрямовується економічна, гуманітарна та оборонна допомога на суму близько 40 млрд доларів, "був у нього на столі до кінця цього тижня".

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Водночас Сенату потрібна одностайна згода, щоб швидко винести такий законопроєкт на остаточне голосування. Зазначається, що через блокування Пола Сенат тепер має пройти через усі звичайні нешвидкі процедури, щоб ухвалити документ. Це означає, що законопроєкт можуть ухвалити вже наступного тижня.

"Моя присяга – це конституція США, а не якась іноземна нація, і незалежно від того, наскільки прихильною є ця справа, моя присяга – це національна безпека Сполучених Штатів Америки. Ми не можемо врятувати Україну, прирікаючи економіку США", – сказав Пол про голосування.

На це Шумер відповів, що "з висловлювань молодшого сенатора з Кентуккі ясно, що він не хоче допомагати Україні". Водночас лідер більшості та МакКоннелл запропонували дозволити голосування щодо поправки Пола, але він наполіг на тому, щоб її додали до основного законопроєкту.

Деталі

Зміни, яких домагається Ренд Пол, як пише CNN, передбачають створення спеціального генерального інспектора, який стежитиме за тим, як витрачається військова допомога Україні.

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Водночас депутати від обох партій зазначили, що загалом згодні з цією думкою, але примусове внесення змін до законопроєкту на даному етапі, на їхню думку, зажадало б "дуже багато часу і сповільнило отримання необхідної допомоги Україні".

Серед іншого, Шумер заявив, що переважна більшість сенаторів "по обидва боки проходу хочуть цього (прийняття документа – ред.)":

"Тепер нас стримує лише одне: молодший сенатор від Кентуккі перешкоджає швидкому проходженню допомоги Україні, бо хоче в останню хвилину внести свої власні зміни прямо до законопроєкту. Його зміна є рішучою проти багатьох членів обох партій".

Однак Мітч МакКоннелл зазначив, що Сенат має проголосувати за поправку сенатора Пола.

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Інша історія

Крім цього, CNN пише про те, що Ренд Пол заблокував прийняття законопроєкту, призначеного для захисту федеральних суддів та їхніх сімей від потенційних загроз шляхом збереження особистої інформації – наприклад, домашні адреси, інформація про транспортний засіб та інші особисті дані – з баз даних та інших загальнодоступних записів.

Зазначається, що законопроєкт був створений після нападу на будинок федерального судді в Нью-Джерсі Естер Салас, чий син Даніель був застрелений розгніваним адвокатом, який постав перед нею в суді. Сенатор заявив, що не заперечував ухвалення закону, але хотів, щоб "він був розширений за рахунок членів Конгресу", тому заблокував ухвалення законопроєкту одноголосно.

Своєю чергою сенатор-демократ від Нью-Джерсі Боб Менендес сказав, що працюватиме з Полом над прийняттям окремого законопроєкту щодо побоювань щодо безпеки законодавців, але сказав, що додавання формулювання Ренда Пола затримає ухвалення основного законопроєкту, тому відмовився прийняти його зміни.

Хто такий Ренд Пол

Рендал Говард (Ренд) Пол – американський політик, прихильник лібертаріанських політичних поглядів, сенатор від штату Кентуккі, член Республіканської партії, один з активістів руху чаювання. Син Рона Пола, перший в історії США чинний сенатор, один із батьків якого є членом Палати представників США.

Вступив на посаду сенатора США 5 січня 2011 року. Водночас 7 квітня 2015 року оголосив про намір балотуватися на пост президента США як кандидат від Республіканської партії на виборах 2016 року. 3 лютого 2016 року, після невдалих результатів у республіканських праймеріз у штаті Айова (Пол посів 5-е місце, набравши лише 4,5% голосів), сенатор заявив про те, що знімає свою кандидатуру.

Нагадаємо, комітет із фінансових послуг Палати представників у Конгресі США ухвалив законопроєкт, щоб допомогти Україні в умовах війни проти Росії обслуговувати та скорочувати зовнішній борг.

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