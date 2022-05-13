Світ
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Світові новини США

Сенатор США заблокував виділення Україні $40 млрд допомоги – причина

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 травня, 02:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Законопроєкт тепер можуть ухвалити наступного тижня
Сенатор від Республіканської партії Ренд Пол заблокував документ про виділення допомоги Україні.
Сенатор від Республіканської партії Ренд Пол заблокував документ про виділення допомоги Україні. / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Лідер більшості Чак Шумер і лідер республіканців Мітч МакКоннелл намагалися добитися швидкого ухвалення законопроєкту про допомогу Україні на суму 40 мільярдів доларів у Сенаті США. Проте сенатор від Республіканської партії Ренд Пол із Кентуккі заблокував документ. "Сьогодні" розповідають про те, що сталося.

Боротьба в Сенаті

Як зазначає The Washington Post, президент США Джо Байден хотів, щоб законопроєкт, відповідно до якого Україні спрямовується економічна, гуманітарна та оборонна допомога на суму близько 40 млрд доларів, "був у нього на столі до кінця цього тижня".

Реклама

Водночас Сенату потрібна одностайна згода, щоб швидко винести такий законопроєкт на остаточне голосування. Зазначається, що через блокування Пола Сенат тепер має пройти через усі звичайні нешвидкі процедури, щоб ухвалити документ. Це означає, що законопроєкт можуть ухвалити вже наступного тижня.

"Моя присяга – це конституція США, а не якась іноземна нація, і незалежно від того, наскільки прихильною є ця справа, моя присяга – це національна безпека Сполучених Штатів Америки. Ми не можемо врятувати Україну, прирікаючи економіку США", – сказав Пол про голосування.

На це Шумер відповів, що "з висловлювань молодшого сенатора з Кентуккі ясно, що він не хоче допомагати Україні". Водночас лідер більшості та МакКоннелл запропонували дозволити голосування щодо поправки Пола, але він наполіг на тому, щоб її додали до основного законопроєкту.

Деталі

Зміни, яких домагається Ренд Пол, як пише CNN, передбачають створення спеціального генерального інспектора, який стежитиме за тим, як витрачається військова допомога Україні.

Реклама

Водночас депутати від обох партій зазначили, що загалом згодні з цією думкою, але примусове внесення змін до законопроєкту на даному етапі, на їхню думку, зажадало б "дуже багато часу і сповільнило отримання необхідної допомоги Україні".

Серед іншого, Шумер заявив, що переважна більшість сенаторів "по обидва боки проходу хочуть цього (прийняття документа – ред.)":

"Тепер нас стримує лише одне: молодший сенатор від Кентуккі перешкоджає швидкому проходженню допомоги Україні, бо хоче в останню хвилину внести свої власні зміни прямо до законопроєкту. Його зміна є рішучою проти багатьох членів обох партій".

Однак Мітч МакКоннелл зазначив, що Сенат має проголосувати за поправку сенатора Пола.

Реклама

Інша історія

Крім цього, CNN пише про те, що Ренд Пол заблокував прийняття законопроєкту, призначеного для захисту федеральних суддів та їхніх сімей від потенційних загроз шляхом збереження особистої інформації – наприклад, домашні адреси, інформація про транспортний засіб та інші особисті дані – з баз даних та інших загальнодоступних записів.

Зазначається, що законопроєкт був створений після нападу на будинок федерального судді в Нью-Джерсі Естер Салас, чий син Даніель був застрелений розгніваним адвокатом, який постав перед нею в суді. Сенатор заявив, що не заперечував ухвалення закону, але хотів, щоб "він був розширений за рахунок членів Конгресу", тому заблокував ухвалення законопроєкту одноголосно.

Своєю чергою сенатор-демократ від Нью-Джерсі Боб Менендес сказав, що працюватиме з Полом над прийняттям окремого законопроєкту щодо побоювань щодо безпеки законодавців, але сказав, що додавання формулювання Ренда Пола затримає ухвалення основного законопроєкту, тому відмовився прийняти його зміни.

Хто такий Ренд Пол

Рендал Говард (Ренд) Пол – американський політик, прихильник лібертаріанських політичних поглядів, сенатор від штату Кентуккі, член Республіканської партії, один з активістів руху чаювання. Син Рона Пола, перший в історії США чинний сенатор, один із батьків якого є членом Палати представників США.

Вступив на посаду сенатора США 5 січня 2011 року. Водночас 7 квітня 2015 року оголосив про намір балотуватися на пост президента США як кандидат від Республіканської партії на виборах 2016 року. 3 лютого 2016 року, після невдалих результатів у республіканських праймеріз у штаті Айова (Пол посів 5-е місце, набравши лише 4,5% голосів), сенатор заявив про те, що знімає свою кандидатуру.

Нагадаємо, комітет із фінансових послуг Палати представників у Конгресі США ухвалив законопроєкт, щоб допомогти Україні в умовах війни проти Росії обслуговувати та скорочувати зовнішній борг.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 26650
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 161
Гелікоптери
4
Танки 1195
Танки
5
ББМ 2873
ББМ
6
Артилерія 534
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 191
РСЗВ
9
БПЛА 398
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2019
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Важко поранений, продовжував бій… Лещишин Богдан - підполковник 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Боронив Київ, ефективно командуючи бронегрупою бригади у боях під Гостомелем та Вишгородом. Дістав осколкове поранення стегна, акубаротравму, але відмовився від евакуації та продовжував керувати підрозділом буквально до останньої краплі крові… Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Нескорені
Федосенко Павло Юрійович - підполковник, командир 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пройшов Іловайськ, Дебальцево, Світлодарську дугу... Тричі поранений. Зараз його підрозділ успішно б’є ворога на сході. За особисту мужність і ефективну оборону Харкова - Герой України.
Слава Україні!
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28825.89

Bitcoin Cash (BCH)

192.01

Binance Coin (BNB)

266.75

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

18.47

Litecoin (LTC)

63

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,74
42,63
32,36
-
-
44,74
-
-
37,59
42,59
31,50
-
37,68
42,63
32,97
-
-
49,00
-
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,38
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,85 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.42

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти