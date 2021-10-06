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СЬОГОДНІ Світові новини США

Сенатори пропонують вислати 300 російських дипломатів зі США

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
6 жовтня, 01:00
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США вимагають розширити штат американського посольства в Росії
У Росії знаходиться близько 100 американських дипломатів, а в США — 400 російських/Колаж:Сегодня
У Росії знаходиться близько 100 американських дипломатів, а в США — 400 російських/Колаж:Сегодня

У Сполучених Штатах Америки, де нещодавно відреагували на "червоні лінії" Кремля, вступившись за Україну, група сенаторів закликала Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів зі США, якщо не буде розширено штат американського посольства в Москві.

Про це повідомляє Reuters.

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Що кажуть сенатори

Зараз у Росії знаходиться близько 100 американських дипломатів, а в США — 400 російських.

"Така диспропорція в дипломатичному представництві неприйнятна. Відповідно, Росія повинна видати достатньо віз, щоб наблизитися до паритету між кількістю американських дипломатів, що працюють в Росії, і кількістю російських дипломатів, які працюють в Сполучених Штатах", – йдеться в листі сенаторів до Байдена.

Що повинен зробити Байден

За словами сенаторів США, в іншому випадку Байден повинен почати висилку 300 російських дипломатів. Відомо, що в серпні Росія заборонила посольству США в Москві наймати росіян, за винятком охорони, змусивши місію звільнити 182 співробітника і десятки підрядників.

США вже висилали російських дипломатів

15 квітня цього року президент США Джо Байден підписав указ про санкції стосовно Росії. Серед іншого було прийнято рішення вислати 10 російських дипломатів, співробітників посольства РФ у Вашингтоні, серед яких є і "представники російських розвідувальних служб".

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