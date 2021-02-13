Русский
$ 27,84
33,81
  1. Світові новини
  2. США

Сенатори США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку – 2"

13 лютого, 18:19

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вони стурбовані інформацією ЗМІ про скасування обмежень

У США закликали президента Джо Байдена застосувати санкції проти добудови та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік – 2".

Реклама

Відповідний лист главі Білого дому відправили сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін, передає DW.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту", - зазначили сенатори.

Вони стурбовані інформацією, яка з'явилась у ЗМІ, про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом".

В тренді
Трамп відмовився зупиняти протестувальників під час штурму Капітолію – CNN

Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe опублікувала листа віцеканцлера ФРН Олафа Шольца, який він надіслав у серпні 2020 року до адміністрації президента. Де просить не запроваджувати санкції проти "Північного потоку – 2" в обмін на спорудження в Німеччині терміналу для прийому американського скрапленого природного газу.

Реклама

Раніше повідомляли, що США можуть зняти санкції з "Північного потоку – 2". Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден вже обговорювали це питання.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США санкції Північний потік 2
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Байден перекине ядерні бомбардувальники ближче до Росії – ЗМІ
Байден перекине ядерні бомбардувальники ближче до Росії – ЗМІСША
"Змусимо Росію платити": Байден оголосив ультиматум КремлюСША
Місяць їли кокоси: на безлюдному острові на Багамах врятували трьох
Місяць їли кокоси: на безлюдному острові на Багамах врятували трьох "робінзонів"США
Експерти назвали 5 причин, чому варто носити маску навіть після вакцинації
Експерти назвали 5 причин, чому варто носити маску навіть після вакцинаціїСША
На слуханнях у Сенаті США показали нове відео штурму Капітолію
На слуханнях у Сенаті США показали нове відео штурму КапітоліюСША
Стадо корів, що втекли з ферми, шокувало водіїв на швидкісному шосе (відео)
Стадо корів, що втекли з ферми, шокувало водіїв на швидкісному шосе (відео)Фаново

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти