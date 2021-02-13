Сенатори США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку – 2"

У США закликали президента Джо Байдена застосувати санкції проти добудови та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік – 2".
Відповідний лист главі Білого дому відправили сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін, передає DW.
"Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту", - зазначили сенатори.
Вони стурбовані інформацією, яка з'явилась у ЗМІ, про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом".
Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe опублікувала листа віцеканцлера ФРН Олафа Шольца, який він надіслав у серпні 2020 року до адміністрації президента. Де просить не запроваджувати санкції проти "Північного потоку – 2" в обмін на спорудження в Німеччині терміналу для прийому американського скрапленого природного газу.
Раніше повідомляли, що США можуть зняти санкції з "Північного потоку – 2". Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден вже обговорювали це питання.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк