Сенатори США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку – 2"

Вони стурбовані інформацією ЗМІ про скасування обмежень

У США закликали президента Джо Байдена застосувати санкції проти добудови та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік – 2".

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Відповідний лист главі Білого дому відправили сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін, передає DW.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту", - зазначили сенатори.

Вони стурбовані інформацією, яка з'явилась у ЗМІ, про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом".

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Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe опублікувала листа віцеканцлера ФРН Олафа Шольца, який він надіслав у серпні 2020 року до адміністрації президента. Де просить не запроваджувати санкції проти "Північного потоку – 2" в обмін на спорудження в Німеччині терміналу для прийому американського скрапленого природного газу.

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Раніше повідомляли, що США можуть зняти санкції з "Північного потоку – 2". Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден вже обговорювали це питання.

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