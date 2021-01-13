"Північний потік-2": США попередили європейські компанії про ризик санкцій

США звернулися до європейських компаній, які, можливо, допомагають у будівництві газопроводу "Північний потік – 2" з попередженням про можливе введення санкцій проти них.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми намагаємося поінформувати компанії про ризик і переконати їх піти, поки не стало надто пізно", – повідомило джерело.
За словами джерела, в списку можуть фігурувати компанії, що займаються страхуванням, наданням допомоги в прокладанні підводного трубопроводу або перевіркою будівельного обладнання проекту.
Так, компанії можуть опинитися під загрозою санкцій США, якщо вони не припинять роботу.
Нагадаємо, американські санкції, які вступили в чинності 1 січня з прийняттям в Конгресі США оборонного бюджету, фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації російських газопроводів "Північний потік – 2" і "Турецький потік".
Учасникам дано 30 днів на те, щоб покинути проекти, в іншому випадку їм загрожують санкції.
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