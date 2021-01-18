США завтра введуть санкції проти "Північного потоку – 2"

США введуть санкції проти російского трубоукладника "Фортуна" і його власника компанії "КВТ-Рус".
Про це повідомляє "Handelsblatt".
Оголосити про ініціативу планують у вівторок, 19 січня.
За інформацією видання, про свої плани американська влада вже проінформувала Німеччину та інших європейських партнерів.
Тим самим Сполучені Штати вперше не тільки погрожують санкціями, а й насправді їх вводять.
Нагадаємо, 16 січня швейцарська страхова компанія Zurich Insurance відмовилася від участі в "Північному потоці – 2". Таке рішення прийняли через ризик потрапити під нові американські санкції.
Крім того, Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії повідомило, що розширило тимчасові рамки вже виданого дозволу на будівництво газопроводу.
На додачу до виданого раніше дозволу на будівництво "Північного потоку – 2" для кораблів із якірним позиціонуванням, що діяв із травня по вересень, тепер дозвіл видано і на будівельні роботи з вересня по травень.
Також ми писали, що німецькі екологи опротестували дозвіл на прокладку газопроводу, виданий BSH.
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