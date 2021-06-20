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"Північний потік – 2": США заявили про нові санкції проти російських компаній

20 червня 2021 16:43

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Сполучені Штати готують ще один пакет санкцій через російського опозиціонера Олексія Навального

Сполучені Штати продовжать вводити санкції проти компаній, причетних до будівництва газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це заявили в Білому домі.

Також Вашингтон готує новий пакет санкцій через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

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"Ми ввели санкції проти Росії за отруєння Олексія Навального... Ми готуємо ще один пакет санкцій, щоб застосувати його в цій справі", – заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

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Нагадаємо, офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США продовжать накладати санкції проти осіб і компаній, що реалізують "Північний потік – 2". За його словами, головна мета Вашингтона в цьому питанні – перешкодити Росії використовувати газопровід "як інструмент примусу щодо України або будь-якої іншої країни".

Водночас, за словами держсекретаря Ентоні Блінкена, США співпрацюють з Німеччиною у вивченні компенсацій Україні за можливу втрату транзитних платежів, коли буде добудований "Північний потік – 2", але не відкидають, що ще введуть санкції проти оператора проєкту Nord Stream 2 AG.

Як раніше заявив президент Володимир Зеленський, як компенсацію за газопровід "Північний потік – 2" українська влада хоче отримати стабільність і спокій у країні та припинення війни на Донбасі.

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