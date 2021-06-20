"Північний потік – 2": США заявили про нові санкції проти російських компаній

Сполучені Штати готують ще один пакет санкцій через російського опозиціонера Олексія Навального

Сполучені Штати продовжать вводити санкції проти компаній, причетних до будівництва газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це заявили в Білому домі.

Також Вашингтон готує новий пакет санкцій через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

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"Ми ввели санкції проти Росії за отруєння Олексія Навального... Ми готуємо ще один пакет санкцій, щоб застосувати його в цій справі", – заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

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Нагадаємо, офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США продовжать накладати санкції проти осіб і компаній, що реалізують "Північний потік – 2". За його словами, головна мета Вашингтона в цьому питанні – перешкодити Росії використовувати газопровід "як інструмент примусу щодо України або будь-якої іншої країни".

Водночас, за словами держсекретаря Ентоні Блінкена, США співпрацюють з Німеччиною у вивченні компенсацій Україні за можливу втрату транзитних платежів, коли буде добудований "Північний потік – 2", але не відкидають, що ще введуть санкції проти оператора проєкту Nord Stream 2 AG.

Як раніше заявив президент Володимир Зеленський, як компенсацію за газопровід "Північний потік – 2" українська влада хоче отримати стабільність і спокій у країні та припинення війни на Донбасі.