"Північний потік – 2" завершено. У США сказали, як тепер допоможуть Україні

Держсекретар озвучив, на що слід розраховувати Україні після завершення будівництва російського газопроводу

Влада США і Німеччини обговорює конкретні заходи щодо пом'якшення наслідків для України після завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи 8 червня на слуханні комітету з асигнувань Сенату США, держсекретар США Ентоні Блінкен пригрозив додатковими штрафами для компаній, які брали участь у проєкті.

"Звичайно, ми також можемо в майбутньому вплинути на компанії, які надавали страховку або інші дозволи", – сказав Блінкен.

При цьому він назвав завершення будівництва "Північного потоку – 2" "фактично вирішеною справою", на тлі якого США вивчають, як діяти, щоб підтримати інтереси України, інших країн, яких це зачепить, і Америки.

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Нагадаємо, що в травні президент Сполучених Штатів Джо Байден відмовився від нових санкцій стосовно російського газопроводу, тому що він майже добудований, а санкції можуть нашкодити відносинам з Європою.

Менш ніж через два тижні американське видання Axios опублікувало інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, який відкрито розкритикував США за таке рішення, а Євросоюз – за недостатній тиск на РФ.

Дивіться, що говорять в ЄС про "Північний потік – 2":