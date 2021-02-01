Штурм Капітолію: прихильники Трампа навіть не голосували на виборах

За Трампа щонайменше не голосували вісім осіб, яких затримали після штурму

Прихильники екс-президента США Дональда Трампа, які штурмували Капітолій 6 січня, щоб не допустити перемоги на виборах Джо Байдена, навіть не голосували на них.

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Як повідомляє CNN, деякі прихильники Трампа були вилучені зі списку виборців.

Щонайменше вісім осіб, яким нині пред'явлені кримінальні звинувачення в причетності до подій у Капітолії, не голосували на президентських виборах у листопаді 2020 року.

Щоб визначити, хто голосував у листопаді, ЗМІ отримали протоколи голосування для більш ніж 80 заарештованих. Водночас з'ясувалося, що більшість все ж проголосували на президентських виборах.

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Нагадаємо, спецслужби Сполучених Штатів встановили особи 400 осіб, які брали участь в штурмі Капітолію. 130 осіб вже затримано.

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Раніше в Сполучених Штатах поліція Капітолію заарештувала чоловіка з Вірджинії, який намагався пройти через контрольно-пропускний пункт в центрі Вашингтона за підробленою інавгураційною перепусткою. У нього виявили заряджений пістолет і понад 500 патронів.

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