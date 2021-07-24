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Штурм Капітолію: у "шамана" знайшли низку психічних захворювань

24 липня 2021 1:06

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Прихильник екс-президента Дональда Трампа Джейк Анджелі – чоловік в костюмі шамана, був заарештований і звинувачений

Прихильник Дональда Трампа Джейк Анджелі. Фото: REUTERS / Cheney Orr / File Photo

Прихильник Дональда Трампа Джейк Анджелі. Фото: REUTERS / Cheney Orr / File Photo

Американський політичний активіст Джейкоб Чанслі, який брав участь в штурмі Капітолію 6 січня 2021 року, страждає на різні психічні захворювання.

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Наразі він веде переговори з прокуратурою про визнання провини, пише Reuters.

За словами адвоката Альберта Уоткінса, в учасника штурму Капітолію виявили:

  • шизофренію;
  • біполярні розлади;
  • депресію;
  • тривогу.

Джейк Анджелі, фото: REUTERS / Mike Theiler

Джейк Анджелі, фото: REUTERS / Mike Theiler

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Через стрес, викликаний перебуванням в одиночній камері, стан Чанслі погіршився – у нього знизилася гострота зору.

До речі, активіст штурмував будівлю Конгресу з рогатим шоломом на голові і без сорочки.

Як ми писали раніше, йому інкримінуються умисне проникнення або знаходження на закритій території без законних на те підстав, а також насильницьке вторгнення і порушення громадського порядку в Капітолії.

Нагадаємо, 6 січня під час затвердження Конгресом результатів президентських виборів тисячі прихильників Трампа організували штурм Капітолію, в результаті чого засідання парламентаріїв було перервано. Заворушення призвели до загибелі п'ятьох осіб, а десятки були затримані.

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