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Штурм Капітолію: в Конгресі США розслідують провали розвідки

17 січня, 04:12

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Палата представників запитала у ФБР та інших агентств інформацію

Палата представників Конгресу США надіслала листf директорові ФБР Крісу Рею і керівникам інших агентств з проханням надати інформацію про збої в роботі розвідки і безпеки, які призвели до штурму Капітолію 6 січня.

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Про це повідомляє CNBC.

Законодавці вимагають додаткової інформації про те, як натовп прихильників президента Дональда Трампа зміг проникнути в будівлю Конгресу, у якого є власна поліція.

Їх цікавлять документи ФБР, Міністерства внутрішньої безпеки, Національного контртерористичного центру і директора національної розвідки, які пролили б світло на те, що їм було відомо ще до атаки.

Лист підписали голови чотирьох комітетів Палати представників: комітету з розвідки Адам Шифф, комітету внутрішньої безпеки Бенні Томпсон, судового комітету Джеррі Надлер і комітету з нагляду Керолайн Мелоні.

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"Ця історія, що все ще не дає спокою, свідчить про вражаючу хоробрість деяких поліцейських Капітолію США та інших офіцерів, про приголомшливу зраду жорстоких злочинців і про очевидні серйозні провалів – зокрема, щодо готовності розвідки і безпеки", – йдеться в супровідній записці.

Нагадаємо, після подій 6 січня Федеральне бюро розслідувань відкрило понад 160 справ, за 70 з них вже висунуті звинувачення.

Ми також повідомляли, що лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті визнав, що президент Дональд Трамп несе відповідальність за штурм Капітолію його прихильниками.

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США розвідка штурм Капітолій Конгрес США
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