Штурм Капітолію: в Конгресі США розслідують провали розвідки

Палата представників Конгресу США надіслала листf директорові ФБР Крісу Рею і керівникам інших агентств з проханням надати інформацію про збої в роботі розвідки і безпеки, які призвели до штурму Капітолію 6 січня.
Про це повідомляє CNBC.
Законодавці вимагають додаткової інформації про те, як натовп прихильників президента Дональда Трампа зміг проникнути в будівлю Конгресу, у якого є власна поліція.
Їх цікавлять документи ФБР, Міністерства внутрішньої безпеки, Національного контртерористичного центру і директора національної розвідки, які пролили б світло на те, що їм було відомо ще до атаки.
Лист підписали голови чотирьох комітетів Палати представників: комітету з розвідки Адам Шифф, комітету внутрішньої безпеки Бенні Томпсон, судового комітету Джеррі Надлер і комітету з нагляду Керолайн Мелоні.
"Ця історія, що все ще не дає спокою, свідчить про вражаючу хоробрість деяких поліцейських Капітолію США та інших офіцерів, про приголомшливу зраду жорстоких злочинців і про очевидні серйозні провалів – зокрема, щодо готовності розвідки і безпеки", – йдеться в супровідній записці.
Нагадаємо, після подій 6 січня Федеральне бюро розслідувань відкрило понад 160 справ, за 70 з них вже висунуті звинувачення.
Ми також повідомляли, що лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті визнав, що президент Дональд Трамп несе відповідальність за штурм Капітолію його прихильниками.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк