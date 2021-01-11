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Штурм Капітолію в США: заарештовано ще двох фанатів Трампа

11 січня, 12:59

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Чоловіків звинувачують в незаконному проникненні і заворушеннях на території Капітолію

Співробітники ФБР заарештували ще двох чоловіків, яких за допомогою розпізнавання осіб вдалося впізнати серед прихильників президента Дональда Трампа, які штурмували Капітолій 6 січня.

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Про це повідомила прес-служба прокуратури столичного округу США.

Один з них, Ерік Мюнчел, був заарештований 10 січня в штаті Теннессі, розташованому приблизно в 1,1 тис. км від Конгресу США. Федеральний суд в окрузі Вашингтон вже пред'явив йому звинувачення в умисному проникненні або перебування в будь-якому закритому приміщенні без законних підстав, а також у порушенні громадського порядку на території Капітолію.

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Вдома у чоловіка виявили зброю, і зараз правоохоронці вивчають, кому вона належить.

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Раніше Мюнчела виявили на знімках в день штурму Капітолію – він був усередині будівлі Конгресу з пістолетом в кобурі і пластиковими стяжками, тому чоловіка підозрюють в причетності до закладання двох вибухових пристроїв в будівлі американського парламенту.

Другого чоловіка було затримано того ж дня в штаті Техас й за тими ж звинуваченнями. Його теж виявили на знімках з Капітолію з пластиковими стяжками. Ним виявився ветеран ВПС США, підполковник у відставці Ларрі Брок. Виданню New Yorker він підтвердив, що на фото – саме він, але заявив, що стяжки підняв з підлоги.

Цікаво, що Ешлі Бабітт, яка стала першою загиблою під час подій на Капітолійському пагорбі, теж була ветераном ВВС США.

Більше про те, хто за підтримки Дональда Трампа спробував захопити Капітолій, аби не допустити затвердження Джо Байдена наступним президентом, читайте на нашому сайті.

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США протести Вашингтон штурм Капітолій Конгрес США
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