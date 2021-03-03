Штурм Капітолію в США: Пентагон затримав підмогу, злякавшись критики

Нацгвардійці прибули тільки через 4 години після початку заворушень

Керівництво Пентагону під час штурму будівлі Конгресу США(Капітолій) у Вашингтоні на кілька годин затримало відправку на підмогу Національної гвардії, незважаючи на заклики поліції про термінове підкріплення.

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Про це свідчать показання командувача Національної гвардії округу Колумбія генерал-майора Вільяма Вокера у Сенаті, передає AP.

Уокер розповів, що тодішній начальник поліції Капітолію звернувся за військовою підтримкою "голосом, тремтячим від емоцій" о 13:49, і цей запит був негайно переданий в Пентагон, але там його схвалили тільки о 17:08. Після цього нацгвардійців доправили до Капітолію протягом 18 хвилин.

Чиновники з Міноборони побоювалися відправляти Національну гвардію на підмогу, оскільки на їхню адресу лунало багато критики минулої весни, коли військових відправили заспокоювати заворушення під час протестів проти расової дискримінації.

Тому 6 січня 2021 року в Пентагоні турбувалися, як виглядатимуть через значну присутність Національної гвардії біля Капітолію, і побоювалися, що військові можуть розпалити агресію заколотників.

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"Вище керівництво армії заявило офіційним особам, що було б не найкращим рішенням мати одягнених у форму гвардійців біля Капітолію", – розповів Вокер.

Зазначається, що через кількагодинну затримку були втрачені дорогоцінні хвилини для припинення заворушень.

Нагадаємо, 6 січня, коли в Конгресі повинні були затвердити результати президентських виборів і, відповідно, перемогу Джо Байдена, екс-президент Дональд Трамп виступив перед натовпом своїх прихильників і закликав їх не допустити цього.

Це призвело до заворушень і прориву поліцейського кордону перед Капітолієм. У результаті п'ятеро людей загинули, а щодо самого Трампа почали процедуру імпічменту.

3 березня стало відомо, що правоохоронці Вашингтона посилюють заходи безпеки навколо будівлі Конгресу СШАчерез загрозу нових заворушень.

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