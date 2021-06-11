Русский
$ 27,09
33,02
  1. Світові новини
  2. США

Швейцарія підтвердила місце зустрічі Байдена і Путіна: що відомо про La Grange

11 червня 2021 0:10

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Росія з незрозумілих причин відмовилася від зустрічі у готелі, де в 85-му зустрічалися Рейган і Горбачов

Місце першого саміту США - Росія перенесли. Фото: колаж "Сьогодні"

Місце першого саміту США - Росія перенесли. Фото: колаж "Сьогодні"

Сполучені Штати і Росія нарешті остаточно узгодили місце проведення зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, запланованої на 16 червня. Її перенесли з готелю InterContinental, про який говорили спочатку, на старовинну віллу La Grange.

Реклама

Чим відоме офіційне місце зустрічі двох президентів, розповіли новини "Сьогодні".

"Знаменита вілла Ла Гранж прийме президентів Байдена і Путін а 16 червня. Швейцарія дякує обидві країни за довіру, виражене при виборі " , – повідомили 10 червня в Twitter офіційного аккаунта Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.

La Grange – це вілла 18 століття, яка розташована на березі озера. На її території – оранжерея і великий парк зі старовинними фонтанами.

Причому маєток і парк вже закривають для відвідувачів, а поліцейські встановлюють навколо металевий паркан.

Реклама

Що цікаво, в готелі InterContinental, який спочатку розглядали для зустрічі двох президентів, в 1985 році зустрічалися Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов. Але російська сторона чомусь відмовилася проводити там переговори.

Євро-2021
"Особлива атмосфера" Шевченка: в чому магія наставника збірної України
Андрій Шевченко створив в збірній особливу атмосферу

Нагадаємо, в Швейцарії повним ходом йде підготовка до саміту президентів США і Росії – одному з найважливіших заходів міжнародної політичної повістки.

Джо Байден і Володимир Путін вже зустрічалися під час перебування першого віце-президентом Сполучених Штатів, але 16 червня вони зустрінуться вперше після січневої інавгурації Байдена.

Ми також повідомляли, що незадовго до саміту Джо Байден переговорив телефоном зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і запевнив його в незмінній підтримці України.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Три головних питання – що Байден і Зеленський обговорять на переговорах у Вашингтоні
Три головних питання – що Байден і Зеленський обговорять на переговорах у ВашингтоніВлада
Одягнув штани задом наперед? Над Трампом знову сміються
Одягнув штани задом наперед? Над Трампом знову сміютьсяСША
Чому версія витоку SARS-Cov-2 з лабораторії тепер не маячня
Чому версія витоку SARS-Cov-2 з лабораторії тепер не маячняСША
"Північний потік – 2" завершено. У США сказали, як тепер допоможуть УкраїніСША
Адекватні правки: чому у Зеленського видалили заяву про підтримку євроінтеграції України Байденом
Адекватні правки: чому у Зеленського видалили заяву про підтримку євроінтеграції України БайденомВлада
М'яка сила – чому Китай не допоможе Росії на Донбасі і взагалі ніде
М'яка сила – чому Китай не допоможе Росії на Донбасі і взагалі нідеВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти