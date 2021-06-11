Швейцарія підтвердила місце зустрічі Байдена і Путіна: що відомо про La Grange

Росія з незрозумілих причин відмовилася від зустрічі у готелі, де в 85-му зустрічалися Рейган і Горбачов

Місце першого саміту США - Росія перенесли. Фото: колаж "Сьогодні"

Сполучені Штати і Росія нарешті остаточно узгодили місце проведення зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, запланованої на 16 червня. Її перенесли з готелю InterContinental, про який говорили спочатку, на старовинну віллу La Grange.

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Чим відоме офіційне місце зустрічі двох президентів, розповіли новини "Сьогодні".

"Знаменита вілла Ла Гранж прийме президентів Байдена і Путін а 16 червня. Швейцарія дякує обидві країни за довіру, виражене при виборі " , – повідомили 10 червня в Twitter офіційного аккаунта Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.

La Grange – це вілла 18 століття, яка розташована на березі озера. На її території – оранжерея і великий парк зі старовинними фонтанами.

Причому маєток і парк вже закривають для відвідувачів, а поліцейські встановлюють навколо металевий паркан.

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Що цікаво, в готелі InterContinental, який спочатку розглядали для зустрічі двох президентів, в 1985 році зустрічалися Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов. Але російська сторона чомусь відмовилася проводити там переговори.

Нагадаємо, в Швейцарії повним ходом йде підготовка до саміту президентів США і Росії – одному з найважливіших заходів міжнародної політичної повістки.

Джо Байден і Володимир Путін вже зустрічалися під час перебування першого віце-президентом Сполучених Штатів, але 16 червня вони зустрінуться вперше після січневої інавгурації Байдена.

Ми також повідомляли, що незадовго до саміту Джо Байден переговорив телефоном зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і запевнив його в незмінній підтримці України.

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