"Сімпсони" давно "передбачили" Майдан в США: до Армагеддону залишилося 13 днів

В одній із серій показані події, які "відбулися" 20 січня 2021 року

Мультсеріал "Сімпсони", який не раз так чи інакше передбачав значущі події новітньої світової історії, знову опинився пророчим – передбачив масштабні потрясіння в США в січні 2021 року.

Реклама

Так в одній із серій показані події, які "відбулися" 20 січня 2021 року: місто зруйновано, навколо вогонь і величезні роботи, єдина надія людства на порятунок – Гомер Сімпсон, який сидить на даху будинку з рушницею і банкою пива в руках.

Читайте також: Штурм Капитолия – что происходит в Вашингтоне (фото, видео)

Як відомо, в США прихильники Трампа, які відмовляються визнати результати виборів, вийшли на протести і навіть увірвалися в будівлю Конгресу США.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Майдан в США

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама