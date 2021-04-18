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Помер засновник компанії Adobe Чарльз Гешке

18 квітня, 09:50

Віталій Семченко Віталій Семченко

Він також був одним з розробників формату PDF

Один із засновників компанії компанії-розробника програмного забезпечення Adobe Inc. Чарльз Гешке помер на 82 році життя.

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Про це повідомляє Associated Press.

"Це величезна втрата для всієї спільноти Adobe і технологічної індустрії, для яких він був провідником і героєм протягом десятиліть", – написав глава Adobe Шантану Нарайен в листі співробітникам компанії.

Бізнесмен помер в своєму будинку, в Каліфорнії, причина смерті не повідомляється.

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Що відомо про Гешке?

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Чарльз Гешке почав свою кар'єру в компанії Xerox. Там він познайомився з Джоном Уорноком, з яким в 1982 році і заснував Adobe Systems. Також Гешке був одним з розробників формату PDF.

У 1992 році бізнесмена викрали і чотири дні утримували в заручниках. Злочинці вимагали викуп в розмірі 650 тис. доларів, однак ФБР вдалося змусити одного з викрадачів видати Гешке.

У 2009 році президент Барак Обама нагородив ученого національною медаллю США в галузі технологій та інновацій.

Нагадаємо, раніше в американській в'язниці помер фінансист Берні Медофф, засуджений до 150 років ув'язнення за організацію масштабної фінансової піраміди.

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США смерть помер Adobe
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