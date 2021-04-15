Смерть темношкірого Флойда при затриманні: експерт назвав несподівану причину загибелі

Американець міг померти через зупинку серця, яка була викликана безліччю факторів, вважає патологоанатом

Смерть темношкірого американця Джорджа Флойда, який помер під час затримання в Міннеаполісі (штат Міннесота), могла статися не через брак кисню, а через зупинку серця.

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Таку думку висловив патологоанатом Девід Фаулер, коли давав свідчення в суді, передає Voice of America.

За його словами, смерть могла бути через зупинку серця, викликану комплексом факторів, в тому числі захворюваннями і вживанням наркотиків.

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Обвинуваченим є колишній поліцейський Дерек Шовін, який 25 травня минулого року застосував при затриманні Флойда задушливий прийом. Якщо його визнають винним, то можуть засудити до тюремного ув'язнення на строк до 40 років.

Патологоанатом, якого запросив адвокат Шовін, розповів, що у афроамериканця не було симптомів, характерних для тих, хто відчуває нестачу кисню.

Нагадаємо, похорон Флойда відбулися 9 червня в місті Х'юстон. Урочисту церемонію прощання відвідали сотні осіб, в тому числі і нинішній президент США Джо Байден.

Після його смерті влада великих американських міст – Х'юстона і Фінікса – вирішили заборонити поліцейським застосовувати задушливі захоплення.

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