Смерть у прямому ефірі: чому челенджі у соцмережах небезпечні (відео)

У США підлітки транслювали, як убивають 15-річну дівчину онлайн. В Італії 10-річна дитина намагалась повторити небезпечний челендж у TikTok, накинула пасок на шию і загинула. Неповнолітня з Києва агітувала пів тисячі дітей скоювати самогубство та завдавати собі болю.

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Навіщо вони це роблять і як батькам запобігти смертельним наслідкам – розказує Дарина Трунова.

У TikTok можна знайти відео під назвою "собачий кайф". Підлітки перекривають кисень одне одному. Дехто від такого непритомніє. Адміністратори соціальної мережі зазвичай блокують такі відеозаписи, та все одно вони час від часу з'являються.

Схожий виклик на витривалість прийняла і 10-річна дівчина з Палермо. Вона померла від асфіксії, тобто нестачі повітря, бо накинула собі ремінь на шию та затримала дихання. Її знайшла мертвою 5-річна сестра у ванній кімнаті, а поруч лежав телефон. У керівництві TikTok відхрещуються, мовляв таких челенджів у соцмережі нема.

Не менш популярні серед підлітків і "групи смерті". Їхні засновники закликають учасників калічити себе і позбавляти життя. Одну з таких у соцмережах викрили українські кіберполіціянти. Група працювала понад рік, охопивши пів тисячі дітей в Україні, Білорусі та Росії. Куратором була 13-річна дівчина з Києва. Майже кожен з них надсилав фото- і відеоповідомлення, де вони завдають собі ушкоджень.

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Психолог Олена Рихальська пояснює, що діти так хочуть виділитися в натовпі. А ще довести одноліткам, що вони нічого не бояться:

"Вони хочуть виразитися не тільки в натовпі, а в дуже головному для них – рольовому натовпі. Дітям властиво думати, що саме зі мною нічого не трапиться. Я зможу. Саме у мене вийде. І тоді я стану героєм".

Виділитися кожен намагається по-своєму. Наприклад, у схожому на TikTok додатку малеча від п'яти рочків викладає відео за своєї участі. Вони танцюють напівоголеними, відверто рухаються, демонструючи невластиву цьому віку сексуальність. Побачити це може кожен, бо вікових обмежень щодо реєстрації та перегляду відео нема. 13-річна Аліна сама скачала такий додаток, але потім видалила, бо вважає такий контент занадто шкідливим.

Аліна Болгова і сама знімає відео для TikTok. Робить це разом із батьком. Зазвичай це ролики про самооборону та айкідо, яким займається дівчина. Зйомка хвилинного ролика може зайняти півгодини. Іноді вони сваряться, як правильно поставити камеру, але проводять час разом.

Батько Аліни – експерт із кібербезпеки Руслан Болгов, зізнається, це кращий спосіб – розважити дитину і зрозуміти, що їй цікаво:

"Кожен батько винен зрозуміти: якщо дитина знаходиться у соціальній мережі – TikTok, Instagram, Likee, де завгодно, ви повинні знаходитися там само. Ви повинні відстежувати контент, який дивиться ваша дитина, не пускати це на самоплин".

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Коли ж батьки не цікавляться життям дитини в інтернеті, та може стати жертвою цькувань, сексуальних домагань, охочих до дитячої порнографії, шахрайства. Щоб знати, як говорити з малечею про безпеку в інтернеті, можна пройти безкоштовну онлайн-школу.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, у селі Чайка під Києвом 10-річний хлопчик викинувся з балкона 15-го поверху. За словами очевидців, на балконі залишився рюкзак дитини, взуття та верхній одяг.

Як пояснили у поліції, родина була цілком благополучною, тож у дитини не було абсолютно жодних причини стрибати з балкона.

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