Смертна кара. Четвертий штат в США дозволив розстріл

Південна Кароліна стала четвертим штатом США, після Оклахоми, Міссісіпі і Юти, де дозволили розстріл засуджених.

/ Фото: Pixabay

Губернатор штату Південна Кароліна Генрі Макмастер підписав законопроєкт, який дозволяє розстрілювати засуджених до смертної кари.

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Про це повідомляє CNN.

Таким чином Південна Кароліна стала четвертим штатом США, після Оклахоми, Міссісіпі і Юти, де тепер діє дозвіл на розстріл засуджених.

Законопроект дозволяє засудженим до смертної кари вибирати спосіб страти: електричний стілець або розстріл, якщо смертельна ін'єкція недоступна. Після оголошення вироку у в'язнів буде 14 днів для прийняття рішення.

Раніше повідомлялося, що в США вперше після скасування 17-річного мораторію на смертну кару на федеральному рівні стратили афроамериканця.

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Також повідомлялося, що в світі зафіксували мінімальне за 10 років число страт.