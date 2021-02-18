Сніговий шторм у США: люди палять паркани і вмирають від отруєння газом (фото)

На півдні США триває найсильніший зимовий шторм – кілька десятків загиблих, будинки без електрики, а мільйони людей намагаються вижити без води і тепла.

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Журналісти "Сьогодні" розповідають, як американці переживають сніговий апокаліпсис.

Погода тільки погіршується

Заморозки, сніг та холодний вітер накрили ті регіони, які традиційно вважаються найбільш спекотними у США. За даними метеорологів, зараз буря в Техасі почала заспокоюватися. Але попередження про екстремальні погодні умови продовжують діяти стосовно регіонів, де живе понад 100 млн осіб.

Очікується, що рекордні холоди в південних регіонах будуть триматися ще протягом декількох днів. Зараз снігом покрито більше 71% всієї американської території.

Реклама Barbara Gauntt/Clarion-Ledger / Reuters

Люди залишилися без електрики

Жителі Техасу не встановлюють теплоізоляцію на випадок холодної погоди. Тому в результаті відключення електрики температура в будинках впала до мінусових значень.

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Через брак дров для обігріву люди починають спалювати всі дерев'яні предмети, які мають: іграшки, прикраси, картини та навіть огорожі.

"Більшість не усвідомлює серйозності того, що відбувається. Люди зносять свої паркани, щоб спалити ... Ми почали палити маленькі дерев'яні кубики моєї дочки, тому що було дуже холодно", – розповіла жителька міста Кіллін Енджел Гарсія.

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Снігопад також порушив транспортне сполучення, а отже, й постачання вакцин від COVID-19. Тому центри імунізації довелося закрити.

Десятки загиблих

Як пише CNN, щонайменше 38 осіб загинули через морози і наслідки, викликані стихійним лихом. Деякі стали жертвами автомобільних аварій, а також отруєння вихлопами машин, які часто використовують для обігріву.

А в районі Х'юстона під час пожежі загинула сім'я з чотирьох осіб – вони розпалили камін, щоб зігрітися.

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"Це просто катастрофа з точки зору охорони здоров'я. Під час похолодання (отруєння вуглекислим газом – Ред.), звичайно, відбуваються, але такої великої кількості ми не бачили ніколи", – сказав один з медиків у Х'юстоні.

Нагадаємо, в Німеччині кілька діб бушувала негода. Спочатку зимовий шторм прийшов на північ і захід країни, після чого обрушився на східні та південні райони.

Крім того, снігопади і хуртовини накрили південь Європи – в Нідерландах найсильніша за десятиліття заметіль, в Німеччині – не ходить транспорт, а британці згадали про "Звірів зі сходу".

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