Потоки, що зносять усе на шляху, і зірвані дахи: ураган "Іда" накрив США (відео)

Після того як ураган обрушився на берег Луїзіани, з'явилися повідомлення про сильні вітри і зірвані з будинків дахи у штаті

Ураган "Іда" приніс руйнування в Луїзіану / Фото: Колаж: Сьогодні

До Сполучених Штатів дістався потужний ураган "Іда" швидкість вітру якого може становити до 240 км/год. Він уже призвів до сильного затоплення і руйнувань у штаті Луїзіана, але місцева влада готується до ще більш сумних наслідків.

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Про це повідомляє New York Times.

На відео, що публікуються в Мережі в останні години, видно як вода зносить усе на своєму шляху і затоплює приміщення, а вітер буквально зриває дахи з будинків.

Ураган змусив сотні тисяч людей евакуюватися в останній момент, водночас ще безліч людей зміцнюють свої будинки, залишаючись на місці.

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Як зазначає NYT, сила і траєкторія урагану становить подвійну загрозу для регіону. Побоюються, що зливові води викличуть навантаження на греблі, насоси та інші засоби захисту від ураганів, які були посилені навколо Нового Орлеана після урагану Катріна, який 16 років тому призвів до страшних руйнувань у Луїзіані і через який загинули майже 2000 людей.

"Немає ніяких сумнівів у тому, що найближчі дні і тижні будуть надзвичайно складними для нашого штату, і багато людей зазнають таких випробувань, які неможливо навіть уявити", – заявив губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс на прес-конференції в неділю.

Після того як ураган обрушився на берег Луїзіани, з'явилися повідомлення про сильні вітри і зірвані з будинків дахів зокрема в містечку Гранд-Айл.

Метеорологи попередили, що Іда може обрушити штормові хвилі на велику територію регіону, від Порт-Фуршон на північному сході до Оушен-Спрінгс у штаті Міссісіпі. У деяких місцях вода може сягати понад 4 метри над рівнем припливу.

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