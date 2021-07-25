Знову імпічмент через Зеленського? Байден може повторити долю Трампа

У США вважають, що Байден тисне на Зеленського/Фото: колаж "Сьогодні"

Американський журналіст Марк Тіссен запропонував обговорити імпічмент президенту США Джо Байдену через угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку – 2". Про це він написав у статті "Байден тільки що скоїв злочин, який карається імпічментом в Україні?" в колонці газети Washington Post.

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Журналіст пише, що на цьому етапі Байден тисне на українського президента Володимира Зеленського і змушує його погодитися на невигідні для Києва умови. А 2019 року подібне робив Дональд Трамп, через що демократи ініціювали процедуру імпічменту. Тоді попередник Байдена тиснув на Зеленського в питаннях розслідування корупційного скандалу з Хантером Байденом.

"Тепер адміністрація Байдена, можливо, викрутила руки Зеленському, щоб той змирився з угодою США і Німеччини, яка дозволить Берліну разом з Москвою завершити будівництво газопроводу "Північний потік – 2". Невже Байден дійсно просто зумовив візит до Білого дому згодою Зеленського погодитися на енергетичне панування Росії над Україною? Пора призначати менеджерів по імпічменту!" – заявив Тіссен.

Він нагадав, що свого часу Трамп вів жорстку політику стосовно Москви і зумів зупинити будівництво "Північного потоку – 2" – для цього ввели санкції. А Байден, за час перебування на посаді, припинив надання військової допомоги Києву, схвалив продовження договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) і пішов на угоду щодо газопроводу.

Що було раніше?

24 вересня 2019 року був початок розслідування у справі про імпічмент Дональда Трампа. Воно було розпочато в зв'язку з заявою анонімного інформатора, який стверджував, що президент Трамп в липні 2019 року тиснув на президента України Володимира Зеленського в своїх особистих і політичних інтересах – а саме з метою схилити українську владу до розслідування причетності до корупційних схем Гантера Байдена в обмін на фінансову і військову допомогу.

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А після захоплення Капітолію США 6 січня 2021 року прихильниками президента Дональда Трампа численні державні діячі країни звинуватили його в підбурюванні до насильства і вдруге закликали до його відставки. Приводом для цього стала промова Трампа, з якою він звернувся до своїх прихильників 6 січня, в день затвердження Конгресом офіційних результатів президентських виборів. У результаті натовп увірвався до Капітолію, перешкодивши засіданню парламентаріїв. При цьому загинули п'ятеро осіб, в тому числі один поліцейський.

Зазначимо, що ще до початку голосування в Сенаті було зрозуміло, що шанси на визнання Дональда Трампа винним мінімальні, оскільки для цього за імпічмент повинна був проголосувати ціла низка його однопартійців-республіканців. Сам Трамп після закінчення голосування з питання його імпічменту назвав цей процес "найбільшим полюванням на відьом в історії США".