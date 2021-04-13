Знову тромби: США можуть відмовитися від вакцини Johnson & Johnson

На 6,8 млн введених доз вакцини виявили лише шість "рідкісних і складних" випадків тромбозу – цього виявилося достатньо

Через випадки виявлення кров'яних тромбів у людей, які прийняли вакцину від коронавірусної хвороби Johnson & Johnson, федеральні регулятори США рекомендують тимчасово зупинити використання цього препарату.

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Про це йдеться в спільній заяві Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) і Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA).

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За їхніми даними, після введення 6,8 млн доз вакцини Johnson & Johnson в США виявили шість випадків утворення "рідкісних і складних" випадків тромбозу.

Тобто тромби утворилися у 0,000001% пацієнтів. Всі постраждалі – жінки у віці 18-48 років, а побічний ефект проявився у них через 6-13 днів після вакцинації.

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На цьому тлі 14 квітня буде скликано засідання Консультативного комітету CDC з практики імунізації, на якому буде оцінена потенційна значущість таких випадків. У FDA теж вивчать інформацію про тромбоз у вакцинованих.

"Поки цей процес не буде завершено, як запобіжний захід ми рекомендуємо зробити паузу у використанні цієї вакцини", – заявляють заступниця директора CDC Анна Шухат і директор Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA Пітер Маркс.

Нагадаємо, що раніше схожі побічні ефекти були виявлені у вакцини AstraZeneca. Це офіційно підтвердило Європейське агентство лікарських засобів, проте причина такого зв'язку залишається до кінця не зрозумілою.

Зі свого боку, Всесвітня організація охорони здоров'я зазначила високу ефективність цього препарату проти нових мутацій коронавірусу.

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