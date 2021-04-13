Русский
$ 27,93
33,28
  1. Світові новини
  2. США

Знову тромби: США можуть відмовитися від вакцини Johnson & Johnson

13 квітня, 15:47

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

На 6,8 млн введених доз вакцини виявили лише шість "рідкісних і складних" випадків тромбозу – цього виявилося достатньо

Через випадки виявлення кров'яних тромбів у людей, які прийняли вакцину від коронавірусної хвороби Johnson & Johnson, федеральні регулятори США рекомендують тимчасово зупинити використання цього препарату.

Реклама

Про це йдеться в спільній заяві Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) і Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA).

Читайте також: США схвалили вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson

За їхніми даними, після введення 6,8 млн доз вакцини Johnson & Johnson в США виявили шість випадків утворення "рідкісних і складних" випадків тромбозу.

Тобто тромби утворилися у 0,000001% пацієнтів. Всі постраждалі – жінки у віці 18-48 років, а побічний ефект проявився у них через 6-13 днів після вакцинації.

В тренді
Путіну потрібна "маленька переможна війна", щоб відвернути увагу ЗМІ від Навального (рос.)
Реклама

На цьому тлі 14 квітня буде скликано засідання Консультативного комітету CDC з практики імунізації, на якому буде оцінена потенційна значущість таких випадків. У FDA теж вивчать інформацію про тромбоз у вакцинованих.

"Поки цей процес не буде завершено, як запобіжний захід ми рекомендуємо зробити паузу у використанні цієї вакцини", – заявляють заступниця директора CDC Анна Шухат і директор Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA Пітер Маркс.

Нагадаємо, що раніше схожі побічні ефекти були виявлені у вакцини AstraZeneca. Це офіційно підтвердило Європейське агентство лікарських засобів, проте причина такого зв'язку залишається до кінця не зрозумілою.

Зі свого боку, Всесвітня організація охорони здоров'я зазначила високу ефективність цього препарату проти нових мутацій коронавірусу.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США вакцинація вакцина тромб коронавірус Johnson & Johnson COVID-19 побічний ефект
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і Британії
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і БританіїРосія
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)Економіка
США натякнули Україні, як прискорити вступ до НАТО
США натякнули Україні, як прискорити вступ до НАТОСША
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо "нормандського формату"Росія
У Путіна грубо відповіли на попередження США щодо Донбасу
У Путіна грубо відповіли на попередження США щодо ДонбасуРосія
США бояться спровокувати нову ескалацію на Донбасі санкціями проти РФ – ЗМІ
США бояться спровокувати нову ескалацію на Донбасі санкціями проти РФ – ЗМІСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти