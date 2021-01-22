Зібрали, як сардин: COVID-19 заразилися сотні нацгвардійців, які охороняли Капітолій

Бійців Нацгвардії США так квапилися доставити до Вашингтона, де відбувалися масові заворушення прибічників Дональда Трампа, що одні з них не встигли здати тести на коронавірус, а інші були змушені перервати карантин, щоб з'явитися на службу.

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Про це повідомляє американське видання Politico.

Три джерела видання повідомили, що сотні національних гвардійців, які прибули до Вашингтона після нападу на Капітолій 6 січня, отримали позитивний результат на COVID-19 або перебувають на карантині в довколишніх готелях.

Керівництво Нацгвардії відмовляється оприлюднити офіційну кількість позитивних випадків, але військові і законодавці однаково занепокоєні масштабами зараження.

Проблема ускладнилася в четвер, 21 січня, ввечері, коли тисячам військовослужбовців було наказано покинути будівлю Конгресу і зробити перерви для відпочинку на вулиці і в прилеглих критих паркінгах.

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Видання публікує фотографії нацгвардійців, які зібралися разом і спали на долівці в паркінгу. Один підрозділ був змушений відпочивати на стоянці, де була тільки одна вбиральня на 5000 військовослужбовців.

/ Фото: Politico В тренді Імпічмент Трампу запропонували перенести на лютий

За словами гвардійців, заходи з боротьби з коронавірусом вживали не однотипно. Після прибуття до Вашингтона декільком підрозділам тільки перевірили температуру і запитали про можливе зараження COVID-19. Деякі бійці мали пройти свій тест. Третім, хто піддався впливу вірусу, сказали ігнорувати карантин або перервати його і з'явитися на службу в зв'язку з гострою необхідністю в додаткових військах у дні, що передували інавгурації.

"Ми не пройшли тести на COVID після прибуття, – сказав журналістам один із бійців Нацгвардії. – Одразу після свят вони зібрали нас, як сардин, в автобусах і кімнатах".

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Нагадаємо, інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена охороняли понад 30 тисяч військових, копів і агентів ФБР.

Також повідомлялося, що перед інавгурацією Байдена нацгвардійців перевіряли на лояльність і відсутність екстремізму, а не на зараження коронавірусом.

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