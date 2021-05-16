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Соцмережа Campaign Nucleus заблокувала новий блог Дональда Трампа

16 травня, 14:25

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Це сталося після публікації Трампом поста про фальсифікації на президентських виборах у штаті Арізона

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

У суботу, 15 травня, соцмережа Campaign Nucleus на годину заблокувала новий блог колишнього президента США Дональда Трампа.

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Про це повідомляє Insider.

Коли користувачі заходили на сторінки, то бачили повідомлення про помилку. У ньому йшлося про те, що "щось пішло не так, і ця URL-адреса не може бути опрацьована в даний час".

За даними американського веб-сайту про фейкові новини Gateway Pundit, Трамп опублікував повідомлення про триваючий перерахунок голосів в окрузі Марікопа, штат Арізона. Після цього його блог на годину відключили.

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У Gateway Pundit заявили, що повідомлення Трампа включало неперевірені заяви про фальсифікації на виборах в Арізоні, нібито "печатки були зламані на ящиках, в яких зберігаються голоси, бюлетені були відсутні".

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Відзначимо, що раніше Трампа видалили з Twitter і Facebook. Він запустив новий блог на початку травня, щоб безпосередньо спілкуватися зі своїми прихильниками.

Раніше ми повідомляли, що колишній президент США Дональд Трамп веде переговори з декількома розробниками соціальних мереж про можливу співпрацю.

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