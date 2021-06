"Соцмережу" Дональда Трампа видалили назавжди: вона прожила лише місяць

/ Фото: AFP

Команда експрезидента США Дональда Трампа видалила сайт From the Desk of Donald J Trump, який виконував функцію його платформи для комунікації з прихильниками.

Про це повідомляє CNBC.

Сайт Трампа запустили минулого місяця, на ньому публікували неформальні заяви колишнього господаря Білого дому і інший контент, зокрема пресрелізи та відео, після того, як його заблокували в соцмережах.

"Це було лише допоміжним засобом для ширших зусиль, над якими ми працюємо", – каже прессекретар Трампа Джейсон Міллер, зазначивши, що портал видалений назавжди.

Крім того, розділ про блог експрезидента прибрали і з його офіційного сайту, який був запущений в березні.

При цьому Міллер анонсував, що його бос повернеться в соцмережі. Найімовірніше, йдеться про сторінки в Facebook і Instagram, які були відновлені в ніч на 3 червня.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Трамп веде переговори з декількома розробниками соціальних мереж про можливу співпрацю – він розраховує, що зацікавлені компанії заплатять йому за підписників, яких він може їм принести.

