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Співпраця з ВООЗ і маски на 100 днів: які ще укази Байден підпише першими

20 січня, 15:13

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Новий глава держави зробить послаблення для мексиканців і мусульман

Через кілька годин після вступу на посаду 46-й президент США Джо Байден підпише кілька указів, меморандумів та директив, "щоб повернути назад найсерйозніший збитки, завдані адміністрацією" його попередника Дональда Трампа.

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Про це повідомляється на сайті перехідної команди Байдена і Харріс.

Байден планує скасувати рішення про вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я, адже ВООЗ "має вирішальне значення для координації міжнародних заходів боротьби з COVID-19" .

"Щойно Сполучені Штати відновлять взаємодію з ВООЗ, адміністрація Байдена-Харріс працюватиме з ВООЗ і нашими партнерами над зміцненням і реформуванням організації", – йдеться в заяві.

Також новий глава американської держави оголосить про старт в США програми з носіння масок протягом 100 днів для стримування поширення COVID-19.

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Окрім того, Байден має намір зупинити будівництво стіни на кордоні з Мексикою і скасувати обмеження на в'їзд для мусульман.

Церемонія інавгурації Джо Байдена почнеться в середу в 11:30 за місцевим часом (18:30 за київським часом).

Перед інавгурацією Байдена біля Капітолію встановили 200 тисяч прапорів.

Більше про те, що відбувається в США, читайте на сайті "Сьогодні": "Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці".

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена

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Мексика інавгурація мусульмани указ ВООЗ Джо Байден маска для обличчя

Джерело: Сьогодні

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