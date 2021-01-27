"Зовсім не боляче": Харріс отримала другу дозу вакцини від COVID-19

Новий віце-президент США Камала Харріс прищепилася другою дозою вакцини від коронавірусу. Також вакцинувався і її чоловік Дуглас Емхофф.
Про це повідомляє CNN.
"Це було дійсно не боляче", – сказала Харріс після вакцинації.
Вакцинували Харріс в присутності фахівців Національного інституту охорони здоров'я США. У своєму зверненні віце-президент закликала всіх зробити щеплення.
"Це зовсім не боляче і збереже вам життя", – додала Харріс.
Як повідомив президент США Джо Байден, США планують закупити незабаром ще по 100 млн доз вакцин від коронавірусу, розроблених компаніями Moderna і Pfizer.
Ми також повідомляли, що в США виявили перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу, відомим у світі як бразильський.
Раніше ми писали, що США приєднаються до міжнародного механізму доступу до вакцин COVAX.
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