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Сам-один: Трампа кинули його адвокати – CNN

31 січня, 19:49

Ольга Литвин Ольга Литвин

Жоден з п'яти професійних юристів не погодився захищати експрезидента

45-й президент США Дональд Трамп залишився без адвокатів у переддень свого імпічменту.

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Про це повідомляє СNN, посилаючись на джерела.

Команда з п'яти адвокатів, які мали захищати експрезидента США під час судового розгляду справи про імпічмент, попрощалася зі своїм підзахисним. І це сталося менше ніж за два тижні до початку процесу.

Ідеться про провідного адвоката Трампа Бутча Бауерса, який мав очолити групу юристів, з-поміж яких:

  • Дебора Барб'є (головний юрист у команді);
  • Джошуа Говард (розслідував справу 42-го президента США Білла Клінтона та Моніки Левінські);
  • Джонні Гессер (приєднався пізніше, проте пішов з усіма);
  • Грег Гарріс (адвокат, який завершував список, теж відмовився працювати з 45-м президентом США).

Як виявилося, юристи не змогли узгодити з Трампом стратегію захисту.

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Експрезидент вимагав будувати її згідно з відомою лінією про програні вибори через фальсифікації. Адвокати, однак, пропонували зосередитися на питанні незаконності імпічменту після закінчення терміну президентських повноважень.

Нагадаємо, експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп не планував особисто бути присутнім на слуханнях у Сенаті у справі про свій імпічмент.

Раніше демократи в Сенаті США пообіцяли швидкий процес імпічменту Трампа.

Про політичний антирекорд Дональда Трампа дивіться в нашому сюжеті. Президенту США вперше в історії двічі оголосили імпічмент:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампа

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