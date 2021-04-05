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Створений Маском космічний корабель вперше перестикувати до МКС: відео

5 квітня, 15:01

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

В кінці місяця до звільненого шлюзу приєднається ще один Crew Dragon

Члени екіпажу Міжнародної космічної станції вперше в історії перестикувався космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX.

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Цей процес транслювали на YouTube-каналі NASA.

На борту Crew Dragon знаходилися три американські астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і японець Соїті Ногуті.

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Спершу вони відстикували корабель Resilience від переднього порту (який виходить до Землі) американського модуля МКС Harmony і перенаправили його до шлюзу, який виходить в космос. Власне повторне стикування відбувалося в автоматичному режимі.

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Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

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Весь процес зайняв близько 40 хвилин.

Необхідність в перестиковці виникла, аби звільнити місце для іншого корабля Crew Dragon – Endeavour, який має 23 квітня доставити на МКС американських астронавтів Шейна Кімброу і Меган Макартур, японця Акіхіко Хосіде і француза Тома Песке.

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Цей самий корабель доставить Хопкінса, Гловера, Уокера і Ногуті на Землю. На МКС вони знаходяться з 17 листопада.

Нагадаємо, що в травні минулого року SpaceX стала першою в історії приватною компанією, яка доставила космонавтів на МКС. На цьому тлі NASA, яка дев'ять років до цього користувалася послугами "Роскомосу", уклала контракти з компанією мільярдера Ілона Маска.

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