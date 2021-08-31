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SpaceX через два тижні відправить туристів в космос

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
31 серпня, 20:05
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SpaceX відправить екіпаж на орбіту через 15 днів
Екіпаж прибув на базу у Флориді. Фото: twitter.com/inspiration4x
Екіпаж прибув на базу у Флориді. Фото: twitter.com/inspiration4x

Екіпаж місії Inspiration4 прибув на базу SpaceX, що розташована у Флориді.

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Як повідомили в пресслужбі місії, компанія планує запустити космічний корабель на орбіту вже 15 вересня.

Зазначається, що члени екіпажу зараз будуть перевіряти свою поїздку і пройдуть тест-драйв на багаторазовому космічному кораблі Crew Dragon.

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Що відомо про місію Inspiration4:

  • це перша місія у якій візьме участь лише цивільний екіпаж;
  • запуск ракети заплановано на 15 вересня 2021 року;
  • ракетою-носієм виступатиме Falcon 9 Block 5, яка стартуватиме з Космічного центру імені Кенеді;
  • після того, як космічний корабель долетить до орбіти, через деякий час він повернеться на Землю й приземлеться на території Атлантичного океану;
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Раніше ми повідомляли, що у кінці березня в американському штаті Техас завершилися випробування чергового прототипу космічного корабля Starship, побудованого компанією Ілона Маска SpaceX. Висотні випробування моделі SN11 завершилися вибухом під час посадки.

Також нагадаємо, що Ілон Маск заявив, що SpaceX відправить ракети на Марс задовго до кінця нинішнього десятиліття і побудує там свою базу.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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