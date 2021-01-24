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SpaceX доставила рекордну кількість супутників на орбіту (відео)

24 січня, 20:18

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Компанія запустила відразу 143 супутники

У неділю, 24 січня, космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила наймасовіший запуск супутників в історії космонавтики.

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Про це повідомили в Twitter компанії.

Місія SpaceX Transporter-1 доставила на орбіту відразу 143 супутники. Їхня спільна маса від 30 клієнтів SpaceX – понад п'ять тонн.

Супутники запустили за допомогою багаторазової ракети-носія Falcon 9 з комплексу SLC-40 у Флориді. Це вже її п'ятий політ.

Зазначимо, що попередній рекорд належав індійській місії PSLV-C37. Вона 15 лютого 2017 року запустила на орбіту 104 супутники.

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"Запускаємо багато невеликих супутників для широкого кола клієнтів. З радістю пропонуємо послуги з недорогого виходу на орбіту для невеликих компаній", – прокоментував запуск Ілон Маск.

На сайті SpaceX зазначено, що будь-хто з охочих має можливість купити місце Falcon 9 за ціною 1 мільйон доларів за 200 кг вантажу.

Нагадаємо, 10 грудня SpaceX з другої спроби запустила в тестовий політ корабель StarshipSN8, призначений для польотів на Місяць і Марс.

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