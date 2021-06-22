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SpaceX пообіцяла покрити весь світ супутниковим інтернетом до вересня

22 червня 2021 23:34

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Компанія планує розгорнути орбітальну групу з 12 000 супутників вартістю близько 10 млрд доларів, поки в 11 країнах працює бета-версія

Супутники Starlink над Новою Зеландією

Супутники Starlink над Новою Зеландією / Фото: NZherald

Компанія SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска розраховує, що зможе забезпечити безперервне глобальне покриття планети супутниковим інтернетом Starlink приблизно до вересня.

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Про це заявила у вівторок президент SpaceX Гвінн Шотвел, передає Reuters.

"Ми успішно розгорнули близько 1800 супутників, і тільки-но всі ці супутники досягнуть своєї робочої орбіти, у нас буде безперервне глобальне охоплення, це має бути десь у вересні", – сказала вона.

Водночас Шотвел уточнила – що виведення усіх супутників на орбіту не означає моментальний доступ до глобального інтернету всіх жителів Землі. SpaceX ще повинна отримати дозволи для надання послуг телекомунікації у кожній країні.

"У нас є регулятивна робота – увійти в кожну країну і отримати дозвіл на надання телекомунікаційних послуг", – сказала вона.

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Глава SpaceX додала, що загалом планують розгорнути орбітальне угруповання з 12 000 супутників вартістю близько 10 млрд доларів, а зараз пропонують бета-послуги в 11 країнах.

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Нагадаємо, після завершення проєкту планується, що інтернет "від Маска" буде доступний не тільки в домоволодіннях, а й також на вантажівках, кораблях і літаках.

Ми також повідомляли, що компанія Viasat подала прохання до Федеральної комісії зі зв'язку провести екологічний аналіз широкосмугових мереж Starlink компанії SpaceX, стверджуючи, що супутникова система становить небезпеку для навколишнього середовища у космосі та на Землі.

Що ще відбувалося в Україні і світі 22 червня, дивіться у новинах "Сьогодні".

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