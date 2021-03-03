SpaceX раптово скасувала запуск "космольоту майбутнього": Маск назвав причину

Прототип корабля, який має доставити людей на Марс, не зміг злетіти з першого разу

Американська космічна компанія SpaceX в екстреному порядку скасувала тест-запуск прототипу космічного корабля Starship SN10, який призначений для доставки людей на Марс.

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Про це повідомив в Twitter гендиректор компанії Ілон Маск.

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"Сталося переривання запуску через незначне перевищення граничного показника тяги", – пише він.

За словами Маска, після підвищення межі тяги і переробки палива буде здійснено нову спробу запуску. Імовірно, це станеться пізніше сьогодні. На сайті SpaceX йде відеотрансляція випробувань.

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Випробувальний політ Starship мав відбутися в районі Бока-Чіка (штат Техас) в 15:14 за місцевим часом (22:14 за Києвом). Однак зліт було скасовано в автоматичному режимі одразу ж після запуску двигунів корабля.

За задумом, корабель мав на кілька хвилин піднятися на висоту близько 10 км і плавно спуститься на майданчик, розташований поруч зі стартовим комплексом.

Останнє таке випробування проводилося в лютому і закінчилося вибухом Starship SN9.

Також ми писали, що перший політ Starship на навколоземній орбіті Ілон Маск анонсував вже в 2021 році.

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