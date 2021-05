SpaceX вивела на орбіту чергову партію інтернет-супутників (відео)

Компанія Ілона Маска SpaceX у вівторок запустила на орбіту з черговою партією супутників для глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink ракету-носій Falcon 9. Цього разу вона доставила 60 супутників.

Про це SpaceX повідомила в Twitter.

"Підтверджене розгортання 60 супутників Starlink, завершена 10-та місія SpaceX Starlink цього року", – йдеться в повідомленні компанії.

Запуск Falcon 9 був здійснений зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида) о 15:01 (22:01 за Києвом). Це вже 26-те виведення на орбіту групи інтернет-супутників у рамках проекту Starlink з травня 2019 року.

Через 8 хвилин після старту перша багаторазова ступінь ракети-носія SpaceX, яка використовується для запусків вже вдев'яте, зробила керовану вертикальну посадку на автоматичну морську платформу Of Course I Still Love You, яка розташована в Атлантиці.

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет з будь-якої точки світу. Він буде можливим за рахунок розгортання на орбіті великої кількості мікросупутників.

Ми також писали, що компанія SpaceX Ілона Маска попередньо погодилася запустити в космос український супутник "Січ-2-1".